Le forze di sicurezza del Ruanda hanno ucciso 19 persone che venerdì avevano partecipato

Fonte : ilpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ledideldetto di aver19che facevano parte di un gruppo cheaveva attaccato il popolare Parco nazionale dei Vulcani, uccidendo 14. Un portavoce della polizia ha detto che altre 5

Ettore_Rosato : Si può ancora morire sul posto di lavoro? Prima ancora del salario, va affrontata la sicurezza. Un’emergenza - 1313… - maumartina : Dolore e cordoglio per la morte dei due agenti di Polizia a #Trieste. Vicinanza ai loro familiari e alle Forze dell… - Paolo27926844 : RT @nonelarena: Salvini: 'Ricordate il polverone per l’americano ammanettato e bendato in questura? Io difendo la possibilità delle forze d… -