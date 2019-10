I c miei sono c miei Marco Columbro sbotta a Live!

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Luana Rosato Ospite dihato contro Barbara d'Urso accusandola di aver parlato dei suoi presunti debiti mentre lui era in studio per discutere del cambio vita di alcuni personaggi vip Invitato da Barbara d’Urso aper commentare l’argomento riguardante il cambio vita di alcuni vip,hato non appena la conduttrice ha fatto riferimento ai presunti debiti che lo avrebbero ridotto sul lastrico. La reazione diè stata del tutto inaspettata, ma la d’Urso non è rimasta in silenzio e tra i due è nato un battibecco che ha spinto gli altri ospiti in studio ad intervenire a favore della conduttrice. Eppure, gli esordistati amichevoli tra i due: Barbara ha ricordato di aver lavorato insieme a lui durante una sit-com che li fece molto divertire e nonmancati abbracci e sorrisi, ma quando lei ha fatto riferimento ai ...

RaiCultura : ? “Non sono un angelo e non pretendo di esserlo. Non è uno dei miei ruoli. Ma non sono nemmeno il diavolo. Sono una… - matteorenzi : Il #2ottobre è la festa dei #nonni. Le mie nonne Maria e Anna Maria, 99 e 89 anni, sono bellissime. I miei nonni Ac… - mannocchia : Esce oggi 'Porti ciascuno la sua colpa', per @editorilaterza C'è l'Iraq nelle voci delle persone che ho ascoltat… -