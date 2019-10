Dybala e Higuain stendono Inter | sorpasso Juve in cima alla Serie A

La Juve ringrazia Dybala e Higuain : vince a San Siro ed è primato : Maurizio Sarri ringrazia Dybala e Higuain, due giocatori che dovevano lasciare Torino e ora sono determinanti. Con le loro reti

Dybala-Higuain - Inter ko! Alla Juventus il Derby d’Italia dei record : Conte sconfitto alla prima da ex : Dybala ed Higuain decisivi per la Juventus: i nerazzurri si prendono il Derby d’Italia e la vetta della classifica di Serie A Spettacolo unico questa sera al Meazza: la sfida tra Inter e Juventus ha rispettato tutte le aspettative. Il Derby d’Italia dei record, con 6.6 milioni di incasso, il più alto della storia della Serie A, ha incoronato regina la Juventus di Sarri. Dopo 94 minuti di gioco sono stati infatti i bianconeri a ...

Inter-Juventus - Sarri : “Partita apertissima - ma non decisiva per lo Scudetto. Dybala o Higuain? Gioca…” : “Juve favorita? Nella singola partita non su può dire, affrontiamo un squadra forte ed in salute. A Barcellona ha fatto una grande partita. Sono due squadre forti, giocare Inter-Juve è una sensazione che vale la pena vivere. Sarà una sfida seguita in tutto il mondo”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. “L’Inter è una ...

Aldo Serena : 'Dybala ha rabbia - Higuain è in stato di grazia - per Sarri scelta difficile' : Domenica San Siro ospiterà Inter-Juventus, sfida sempre carica di grande pathos, non fosse altro per l’enorme rivalità esistente tra i due club, ulteriormente acuitasi dall’approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte. A parlare del derby d’Italia è il doppio ex Aldo Serena, nell’intervista rilasciata alla redazione di TuttoJuve.com. Innanzitutto l’ex attaccante ha evidenziato che Inter e Juventus arrivano allo scontro diretto come prime ...

Champions : Juventus-Bayer Leverkusen - ballottaggio Dybala-Higuain : L'Inter puo' ancora aspettare. Prima di concentrarsi sul big match di domenica sera a San Siro, la Juventus e' chiamata a centrare la prima vittoria in Champions League: stasera (ore 21) all'Allianz Stadium, gli uomini di Sarri affrontano il Bayer Leverkusen, in una sfida in cui non sono ammessi passi falsi. Il tecnico toscano si affida all'undici che al momento gli regala piu' certezze: Szczesny si riprende la porta dopo il turno di riposo in ...