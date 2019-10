Trieste | la scritta choc a Modena | Due porci in meno | polizia a morte

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Luca Sablone La vergognosasu una strada di. La rabbia di Salvini: "Provo schifo per questa immagine. Sempre dalla parte delle forze dell'ordine" Attacco vergognoso nei confronti delladopo ladei due agenti di. Lungo l'asfalto della carreggiata di una via diè comparsa una ripugnante: "Duein. Ala". La foto ha fatto il giro del web nel giro di poche ore e ha scatenato l'ira da parte di molte persone. Purtroppo in Italia, anche in un momento così drammatico, c'è chi odia le Forze dell'Ordine. pic.twitter.com/39EZwHSTsW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2019 Tra queste Matteo Salvini, che sui propri profili social ha espresso il totale disprezzo verso il vile gesto: "Provo schifo per questa immagine, ma ve la mostro perché questi episodi devono ricordare a tutti che non dobbiamo mai ...

zazoomblog : Tragedia Trieste la scritta choc: Due porci in meno polizia a morte - #Tragedia #Trieste #scritta #choc: - Notiziedi_it : Tragedia Trieste, la scritta choc: “Due porci in meno, polizia a morte” - trc_tv : Insulti vergati sull’asfalto di via San Matteo, dopo l’uccisione di due agenti in questura a Trieste -