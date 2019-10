Scontro Salvini-Di Maio | il leghista | ' Col governo del tradimento gli sbarchi triplicano'

Matteo Salvini a Otto e Mezzo : Scontro con Gruber e Marattin : Matteo Salvini a Otto e Mezzo: scontro con Gruber e Marattin Tensione, critiche e frecciatine nell’ultima puntata di Otto e Mezzo condotta da Lili Gruber e con ospite Matteo Salvini (Lega). Ecco alcuni dei momenti salienti della trasmissione condotta dalla nota giornalista. Prima stoccata della Gruber a Salvini nella presentazione. E il leader del carroccio: “noi ci vogliamo sempre bene” Gruber al vetriolo contro ...

Tortellini - è Scontro Salvini-Merola : 15.05 Sempre più aspra la polemica dopo che la Curia di Bologna ha proposto il "tortellino dell'accoglienza" con il pollo al posto del maiale per gli islamici che non mangiano maiale per la festa di San Petronio,patrono di Bologna. Salvini (Lega):"E'come proporre il vino senza l'uva. Aveva ragione la Fallaci: alcuni italiani dimenticano le radici, negano la nostra storia".Merola (sindaco Pd Bologna):"Lui vero cristiano che col rosario vuol ...

Matteo Salvini - Scontro con Conte - Renzi e Berlusconi : 'Non essere geloso' : Matteo Salvini, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi hanno sempre avuto un rapporto molto particolare e, a turno, sembra che tra i due litiganti il terzo abbia goduto. Ma andiamo per gradi. Oggi Salvini, dopo essere stato "spodestato" da Matteo Renzi (prima che si scindesse dal Pd e dall'alleanza con il M5s per la creazione del neo-partito "Italia Viva") sulla piattaforma Rousseau, dichiara lo scontro aperto sull'accordo dei migranti a Malta. Ha, a ...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - Scontro sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist

Live Non è la D’Urso - Scontro fra Matteo Salvini e Asia Argento : «Mi hai dato della m…. - amici come prima…» : Per la prima volta il leader della Lega Matteo Salvini ospite di Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso” accetta la sfida della trasmissione e si sottopone al “Contro tutti”, rispondendo alle domande degli “sferati”, fra cui Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Idris. La prima a prendere parola è stata proprio Asia Argento, che ha ricordato quanto accaduto dopo la morte per suicidio del suo compagno, lo chef tv e ...

Live Non è la D’Urso - Scontro tra Matteo Salvini e Asia Argento : “Mi hai dato della me**a” : “Si ricorda che mi aveva offerto una camomilla il giorno del suicidio del mio compagno? Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Asia Argento – in versione bionda -si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto andato in scena domenica sera su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, “Live Non è la D’Urso“. L’ex ministro dell’Interno si è sottoposto infatti all'”uno ...

Con lo Scontro tra Salvini e Conte è tornato il bipolarismo : Sempre che il morto non afferri il vivo – scenario in cui il ruolo del morto è svolto dai riflessi condizionati berlusconiano-liberisti per i piddini (l’idea che la Sinistra intercetta i voti scimmiottando la Destra: vedi Paola De Micheli sulle grandi opere e Andrea Orlando sulla giustizia) e dalle palingenesi a fumetti dei pentastellati – sempre che l’incoscienza dei contraenti non sgambetti il nuovo governo già all’avvio, il Conte 2 apre ...

“Sei Monti”. “La colpa è tua”. Nuovo Scontro Salvini-Conte poi il Senato vota la fiducia : Il via libera con 169 sì, due Senatori in meno rispetto alla maggioranza M5S-Lega. Il leghista attacca: «Governo di mummie». La replica: dall’ex alleato solo arroganza

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

