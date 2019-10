Meran accusato di omicidio e 8 tentati omicidi

Fonte : blogo

(Di domenica 6 ottobre 2019) È stato convalidato il fermo di Alejandro Augusto, il 29enne piantonato all’ospedale di Trieste,di aver ucciso due poliziotti nella questura della città giuliana venerdì pomeriggio. Secondo quanto riporta Adnkronos l’immigrato dominicano, regolare in Italia, avrebbe esploso in tutto ventitré colpi con le pistole di ordinanza sottratte ai due agenti morti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Agenti uccisi, la madre di: 'Chiedo perdono' (VIDEO) Armi sequestrate ma è giallo sulle fondine "Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare" Su armi e fondine (di cui almeno una, quella di Rotta, sarebbe stata usurata) sono in corso gli accertamenti. Ieri davanti al gipnon ha aperto bocca. Il magistrato al di ...

fisco24_info : Due pistole e oltre 20 colpi per uccidere gli agenti : Il gip convalida il fermo di Alejandro Augusto Meran, il 29… - marcellofaustin : “Alejandro Augusto Stephan Meran, il giovane dominicano accusato di avere ucciso a colpi di pistola due poliziotti,… - mariacarpanini : RT @momentosera: #Trieste, l'indagato non risponde agli inquirenti. Alejandro Augusto Stephan #Meran, dominicano, accusato di aver ucciso i… -