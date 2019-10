Houston | abbiamo un problema… politico! Tweet a favore dei protestanti di Hong Kong | Yao

Fonte : sportfair

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il gm di, Daryl Morey, twitta adeidi: la Cina e Yao Ming tagliano i rapporti con la franchigia texana GliRockets sono passati dall’essere la squadra più amata di tutta la Cina ad essere quella più odiata. Il tutto nello spazio di un. La ‘colpa’ è del GM Daryl Morey che ha espresso, attraverso un cinguettio, il suo appoggio alle proteste che in furiano ad. Le manifestazioni di protesta, per lo più pacifiche, ma fra le quali non sono mancati atti di violenza, sono nate in merito alla legge sull’estradizione in Cina, ma nascondono la volontà di una maggiore libertà (e democrazia) da Pechino. AFP/LaPresse L’appoggio dei Rockets, seppur smentito dal proprietario della franchigia che si è dissociato dal pensiero del suo gm, ha generato forti polemiche. Su ‘Weibo’, il Twitter cinese, i fan hanno protestato a gran voce, ...

