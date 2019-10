Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) “, c’è la Volante 2”. È il messaggio che Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i duevenerdì in questura a, avevano registrato con unin una delle tante notti in servizio. “Buonasera... Dopo tanto tempo i Figli delle Stelle sono tornati,qui - dicono i duenella breve clip -. Voi, c’è la Volante 2. E’ tutto a posto, come sempre si inizia... i Figli delle Stelle...”.Hanno i volti sorridenti e le voci distese Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, 31 e 34 anni. Il primo è alla guida della Volante, l’altro è al suo fianco. Indossano la divisa e sono pronti a iniziare il turno di notte su una Volante. Mandano un bacio,in sottofondo le note della canzone di Alan Sorrenti.Ilè stato diffuso oggi dalla ...

CR73Arezzo : I due agenti della Polizia di Stato uccisi a Trieste da due bastardi. 'Siamo i figli delle stelle.Dormite sonni tr… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Dormite sonni tranquilli, ci siamo noi'. Il video degli agenti uccisi a Trieste - Dhmipo : RT @Corriere: Rotta e Demenego in servizio: «Dormite sonni tranquilli, la volante 2 veglia su di voi» -