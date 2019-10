Calcio,serie A: Fiorentina-Udinese 1-0

Terza vittoria consecutiva per lache batte 1-0 l'. Partenza briosa da entrambe le parti. Subito un'occasione per Jajalo,poi i viola macinano pressing ma non concludono. Il primo tempo termina con poche emozioni. A inizio ripresapericolosa con un cross teso di Chiesa che al 55' impegna Musso. La gara si sblocca al 72' con uno stacco di testa vincente di Milenkovic.Lasagna sfiora l'immediato pareggio con Lasagna.Grande galoppata di Chiesa all'87',ma Zurkowski non sfrutta l'assist.(Di domenica 6 ottobre 2019)