Rocca delle Caminate | il faro di Benito Mussolini spento dalla burocrazia

(Di sabato 5 ottobre 2019) Gabriele Laganà Negli anni Trenta, la struttura era divenuta la residenza estiva del Duce. Oggi a bloccare l’utilizzo delè laVietato riaccendere ildi. La storica struttura, che si trova nel territorio comunale di Meldola in provincia di Forlì, è famosa per essere stata la residenza estiva dinegli anni Trenta ma oggi non può illuminare l’orizzonte del territorio romagnolo. I motivi, forse, non sarebbero di natura politica ma burocratica. Per far entrare di nuovo in funzione il, infatti, sarebbe necessario richiedere permessi a decine di enti. Un tempo, la sua luce rischiarava il cielo notturno della Romagna e indicava la presenza del Duce nella struttura. Oggi le cose sono cambiate. “Ad una prima analisi l’insieme dei vincoli inerenti l’inquinamento luminoso, che gravano sul territorio ...

