PayPal molla Libra | la criptovaluta di Facebook

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 6 ottobre 2019) La compagnia di pagamenti onlineè la prima azienda a uscire dall'alleazna che cerca di lanciare ladiha annunciato in un comunicato, ma non ha specificato per quale motivo abbia assunto la decisione.è stata annunciata danel mese di giugno, ma è stata attaccata immediatamente dai regolatori di alcuni paesi, che hanno chiarito l'intenzione di bloccarla in Europa.ha detto che resta "sostenitrice delle aspirazioni" di, ma che ha deciso di focalizzarsi sul suo core business. La compagnia era una delle prime componenti dell'Associazione, formata da 28 compagnie e gruppi no profit, tra i quali ci sono la Visa, Uber e il gruppo umanitario Mercy Corps.

