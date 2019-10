Napoli | aggredisce automobilista con una roncola per 10 euro Arrestato un pregiudicato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ha aggredito e ferito uncon unaper portargli via appena 10. Nicola Garofalo, 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per rapina e tentato omicidio, è stato cosìdai Carabinieri di Torre Annunziata, in provincia di. La vittima è stato ricoverato in ospedale e la sua prognosi rimane riservata, anche se non è in pericolo di vita. Il 32enne, secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, la notte tra venerdì e sabato ha avvicinato l’in sosta in via Solferino, minacciandolo con l’arma in pugno e portandogli via appena 10. Al tentativo della vittima di reagire, ilha colpito l’uomo alla testa con il manico dellae lo ha ferito agli arti con la lama prima di darsi alla fuga. Ma alcune persone che hanno assistito alla scena hanno contattato il 112 e fornito un identikit ...

