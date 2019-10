Moria di uccelli nel Ravennate | forse intossicazione da botulino

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Una vera e propria ecatombe in una delle zone più preziose del patrimonio ambientale italiano, protetta dalle norme europee ed italiane e dalla convenzione di Ramsar”. Così Italia Nostra parla delladiacquatici che negli ultimi giorni si è registrata nel, nella zona di Valle della Canna,provocata da un’di. “Solo venerdì 4 ottobre, sono stati recuperati 1075morti (di cui 35 trampolieri) e 185 ancora vivi. Circa 300 quelli recuperati nei giorni precedenti, di cui una sessantina i superstiti. Di questi 60, sette quelli sopravvissuti alla strage“, spiega Italia Nostra. “Si calcola che i morti complessivi possano essere almeno il triplo, ovvero svariate migliaia, senza contare quelli che avranno contratto l’per poi andare a morire altrove, come gia’ segnalato per ...

