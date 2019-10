Migranti | Bonetti | ‘con Salvini strumentalizzate vite umane | non accadrà mai più’

Migranti : Bonetti - ‘revisione decreto sicurezza? Percorso non può essere improvvisato” : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Sul decreto sicurezza c’è un Percorso da fare che non può essere improvvisato, certamente ci sono dei punti che vanno affrontati. Per quanto riguarda la mia parte di competenza, ci sono delle indicazioni che arrivano anche dall’Europa e dal Presidente della Repubblica che affronteremo”. Lo ha detto la ministra Elena Bonetti rispondendo ai giornalisti che a Terrasini ...

Pd - Elena Bonetti vuole la cittadinanza per i Migranti : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae" : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae nella scorsa legislatura". Esordisce così il neo ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, sull'Avvenire. A pochi giorni dalla sua nomina, la piddina ha già annunciato di voler concedere la cittadinanza "in automatico" per i b