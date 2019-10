Malcuit | “Insigne è il nostro capitano Ancelotti decide chi gioca e va sempre bene”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il terzino del Napoli, Kévin, ha parlato al microfono di Sky Sport rispondendo ad una domanda su Lorenzo Insigne “È il, è importante torni a trasmetterci la sua gioia. Abbiamo bisogno di appoggiarci a lui, questo è il suo ruolo” Sul mister? “È lui che, quello cheper la squadra va bene. Conho un ottimo rapporto, va tutto alla grande. Lui sceglie il meglio per la squadra e poi, come si dice, ‘piano piano’…se crede che sia meglio farre qualcuno, allora”. Su Mertens? “Grande amico, grande persona, gran signore e ovviamente grantore. Gli auguro di battere il record di Maradona, è uno che pensa molto alla squadra, soprattutto. Tutto quello che raggiunge lo merita. Sugli obiettivi del Napoli “Il Napoli può competere in tutte e tre le competizioni perché è una grande ...

sscalcionapoli1 : Malcuit a Sky: “Inter-Juve? Non ci interessa, servono i 3 punti a Torino! Su Insigne, Mertens e Ancelotti…”… - news24_napoli : Malcuit a Sky: “Contro il Torino tre punti in palio fondamentali, vogliamo far bene in… - SiamoPartenopei : Malcuit a Sky: 'Inter-Juve? Non ci interessa, servono i 3 punti a Torino! Su Insigne, Mertens e Ancelotti...' -