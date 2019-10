In ginocchio davanti alla tomba del Duce | il portavoce dell' assessora imbarazza la giunta

Fonte : repubblica

(Di sabato 5 ottobre 2019) Lorusso, addetto stampa di Caucino, responsabile del welfare: "Io non ho tradito", scrive rivolto a Mussolini. Il governatore Cirio: "Inaccettabile"

