Spazio | la seta potrebbe diventare il materiale del futuro

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Laildel. Secondo un nuovo studio pubblicato su Materials Chemistry Frontiers, la, per via della sua composizione, sarebbe in grado di resistere a temperature al di sotto dei 200°C, il che renderebbe questa fibra pregiata ideale per applicazioni nello. Il team dell’Università di Oxford a capo dello studio ha esaminato il ‘comportamento’ di diverse tipologie dianimale raffreddate alla temperatura dell’azoto liquido, ovvero a -196°C. Le fibre osservate – riporta Global Science – includevano anche ladi ragno, rinomata per la sua resistenza, ma soprattutto quelle più spesse e molto più commerciali. I risultati della ricerca mostrano non solo la resistenza ma anche l’aumento della tenuta dellain condizioni in cui la maggior parte dei materiali diventerebbe molto fragile. In effetti, lasembra ...

