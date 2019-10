Sparatoria nella Questura di Trieste | uccisi due poliziotti | un terzo gravemente ferito

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Questo pomeriggio, in unaavvenuta all’ingresso delladi, due agenti sono statied uno è statoe versa in gravissimi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni un uomo, condotto insieme al fratello inquesto pomeriggio per aver rapinato uno scooter, sarebbe il protagonista dell’episodio. A quanto si apprende, avrebbe aggredito alle spalle un agente strappandogli la pistola d’ordinanza durante la colluttazione. Con la stessa avrebbe esploso i colpi che hannoa morte due agenti. “Per motivi in fase di accertamento -si legge in una nota delladi- uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla, ma sono stati fermati“. “E’ accaduto tutto alle 16.54, ho sentito sei ...

