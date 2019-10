Raiola tranquillizza Insigne ed indica la strada del chiarimento

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Stando a quanto riportato da Il Mattino, nel casoè intervenuto il suo procuratore Minoa gettare acqua sul fuoco. Minonon trarrebbe alcun vantaggio dalle frizioni tra Ancelotti ed il suo assistito. Al contrario di quanto fatto dalla famiglia del calciatore,punta ad un rapidotra i due. Il quotidiano cita il messaggio su Twitter del fratello di, rimosso in un successivo momento: “Nemmeno le palle di dire la verità, un gol o un assist ogni 63 minuti: giusto, è poco brillante” Il Mattino spiega l’intervento di: “A fare da pompiere, allora, ci ha pensato Mino, il potentissimo agente che gestisce Lorenzo. Lo hato e gli ha fatto capire che quella di Ancelotti è stata solo una lezione per il futuro e che tra lui e l’allenatore non ci devono essere attriti o frizioni” PER ...

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Il Mattino - Feeling non dei migliori tra Ancelotti e Insigne, Raiola tranquillizza il suo assistitito: ora testa a… -