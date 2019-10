Possibile rivoluzione totale con la fotocamera di OnePlus 8 | la svolta dietro l’angolo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Stanno arrivano sulla scena alcuni rumors davvero interessanti per quanto riguarda uno smartphone come8, device destinato ad arrivare sul mercato nella prima parte del 2020 e pronto a competere con altri top di gamma come quelli che verranno commercializzati da Samsung e Huawei. Un paradosso, se vogliamo, considerando il fatto che da poco abbiamo avuto modo di conoscere le caratteristiche del nuovo7T. Come cambia laanteriore di8 In attesa di maggiori dettagli su Android 10 per i modelli già presenti sul mercato, dopo le notizie portate alla vostra attenzione nella giornata di ieri, proviamo dunque a concentrarci su un primo focus relativo a OnaPlus 8. Le immagini emerse in rete in queste ore, ad esempio, ci dicono che lapiù interessante per lo smartphone potrebbe coinvolgere laanteriore. Un piccolo foro in alto a ...

