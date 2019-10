Manager prende l’aereo con la moglie | aspetta che lei si addormenti per molestare la

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Un uomo era sulcon lae ha deciso di compiere una cosa deplorevole. La coppia era partita da Detroit per atterrare a Las Vegas. L’uomo hato che lasi addormentasse per tentare un approccio con una donna che era seduta al suo fianco. Il molestatore si chiama Prabhu Ramamoorthy e ha 35 anni, è unindiano ma da anni vive negli Stati Uniti d’America. Il, mentre ladormiva, ha tentato di sbottonare la camicetta della ragazza di 22 anni che gli era seduta affianco nel. La 22 enne stava dormendo ma sentendosi le mani addosso si è subito svegliata urlando e inveendo contro l’uomo. Ilè stato subito isolato dal personale del, messo in un angolo del velivolo e controllato a vista. Gli altri passeggeri hanno più volte tentato di linciarlo. Appenaè atterrato a Las Vegas l’uomo è ...

