Inter | Lautaro su Juve | Conte | Messi e Icardi | “Aveva un problema | ho parlato con lui…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Con il Barcellona abbiamo imparato molto. Sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più. Non abbiamo ottenuto la vittoria per errori nostri, cercheremo di correggerli provando a migliorarci”. Parla così ai microfoni di Sky l’attaccante dell’Martinez in vista del match di domenica sera contro la. “Laha tanti giocatori importanti, sarà una partita complicata come quella di Barcellona, l’allenatore sceglierà l’undici migliore. Conosciamo la classe di Cristiano Ronaldo, lui spezza gli equilibri, ma contro di loro sono tanti i grandi giocatori da affrontare. Cercheremo di fare del nostro meglio. Pensiamo partita dopo partita, la mentalità è cambiata per l’allenatore e i giocatori. Vedremo più avanti dove saremo”. “Rapporto con? Abbiamo un allenatore che ha tanta voglia di lavorare con noi e ...

