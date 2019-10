Impeachment Trump |  Camera chiede documenti a vicepresidente Pence

Trump non la sta prendendo benissimo - questa cosa dell’Impeachment : Sono passati pochi giorni e già parla di «colpo di stato», «tradimento» e «guerra civile», ma ne ha dette così tante che non fa più notizia

L'Impeachment fa volare Trump Raccolta fondi record per Usa 2020 : Trump all'assalto dei Dem sul caso impeachment: "E' un colpo di Stato". E propone di sparare alle gambe ai migranti. Ma la sua Raccolta fondi in vista delle elezioni 2020 vola Segui su affaritaliani.it

Trump accusa i Democratici : “Non è un Impeachment ma colpo di Stato” : Donald Trump e la sua amministrazione vanno all'assalto degli avversari politiic e dell'inchiesta per la messa in stato d'accusa del presidente per l'Ucrainagate. E il New York Times rivela: "Contro i migranti del Messico aveva suggerito di sparare alle gambe e di costruire un fossato con coccodrilli"Continua a leggere

50 tweet in un giorno : furia Trump - la battaglia Impeachment diventa social : NEW YORK - Più attivo di qualsiasi influencer, peccato che si tratti del presidente degli Stati Uniti d?America. È il giorno della rabbia per Donald Trump che, a dispetto...

USA - TRUMP VUOLE INCONTRARE LA 'TALPA'/ Democratici 'Impeachment entro novembre' : TRUMP: si teme per incolumità della talpa della telefonata. Presidente Usa intenzionato ad incontrarla, ora rischia impeachment entro fine novembre.

Impeachment Trump : si teme per sicurezza talpa/ Presidente Usa 'voglio incontrarla' : Impeachment Trump: la talpa della telefonata messa sotto protezione dagli 007. Il Presidente Usa intenzionato ad incontrarla.

Impeachment Trump : SI DIMETTE VOLKER/ Democratici avanti "Non andremo per le lunghe" : IMPEACHMENT per Donald TRUMP: si DIMETTE VOLKER. Intanto i Democratici stringono i tempi, avanti spediti con la procedura: ecco le ultime

Impeachment Trump taglia le prime teste - si dimette inviato Usa in Ucraina : L''Ucrainagate' miete la prima vittima. Si e' dimesso l'inviato speciale Usa in Ucraina, Kurt Volker, coinvolto nello scandalo che ha portato i democratici ad avviare un'inchiesta sul possibile Impeachment del presidente Donald Trump. Volker e' stato chiamato a deporre in Congresso giovedi' prossimo perche' e' stato menzionato nella denuncia della talpa dell'intelligence Usa come colui che avrebbe aiutato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Impeachment Trump - cade la prima testa : si dimette Kurt Volker - inviato Usa a Kiev : Impeachment Trump, cade la prima testa nell'Ucrainagate: si dimette l'inviato speciale americano a Kiev, Kurt Volker. Volker si è dimesso dopo la diffusione del rapporto del cosiddetto...

Impeachment Trump : si dimette Kurt Volker - inviato speciale Usa in Ucraina : Nuovo capitolo dell'Ucrainagate: si è dimesso Kurt Volker, l'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina, colui che mise il Presidente Volodymyr Zelenskyj in contatto con Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump. Le dimissioni sono arrivate subito dopo che un agente segreto ha rivelato la telefonata in cui il Presidente Usa ha chiesto a quello ucraino di indagare su Joe e Hunter Biden. La talpa della Casa Bianca ...

Impeachment Trump - rotola la prima testa : lascia Kurt Volker - inviato degli Usa in Ucraina. Aveva messo in contatto Giuliani con Zelensky : Nell’Ucrainagate cade la prima testa. Kurt Volker, l’inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia dello 007-talpa sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiese a quello ucraino Volodymyr Zelenskyj di indagare Joe Biden e suo figlio Hunter e sul tentativo di insabbiarla. Volker, citato nella denuncia, mise in contatto l’avvocato personale del capo della Casa Bianca, Rudy ...

Impeachment Trump - Giuliani : «pronto a testimoniare al Congresso» : Il legale di Donald Trump, Rudolph Giuliani, si è detto pronto a testimoniare davanti al Congresso ui suoi incontri con

Ucrainagate - si dimette l'inviato Usa a Kiev | I dem spingono per l'Impeachment di Trump : Kurt Volker lascia dopo le rivelazioni sulle presunte pressioni del presidente Usa Trump su quello ucraino VolodymyrZelensky affinché indagasse sui Biden. I dem ora pressano sull'impeachment entro la fine di ottobre. Giuliani affermache non testimonierebbe al Congresso senza l'ok di Trump

Trump e l’ombra dell’Impeachment - si dimette Kurt Volker : era l’inviato Usa in Ucraina : Si è dimesso Kurt Volker, l'inviato speciale Usa in Ucraina, dopo lo scoppio dello scandalo ribattezzato Ucrainagate: sarebbe stato proprio lui a mettere in contatto Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato personale di Trump, con un alto collaboratore di Zelensky, a cui l'inquilino della Casa Bianca avrebbe chiesto di indagare su Joe Biden e suo figlio Hunter. Intanto, procede a ritmo serrato la procedura di impeachment.Continua a ...