Giovane donna vuole cambiare nome e scopre sul suo passato una verità sconvolgente

Giovane donna ogni notte dimentica tutta la sua vita - per lei è sempre il 1994 : Una storia difficilissima quella che stiamo per raccontare. Una donna di 47 anni in seguito a due gravissimi incidenti stradali ha perso la memoria. Poi, piano piano è riuscita a recuperarla ma ogni notte dimentica tutta la sua vita e i suoi ricordi si fermano al 1994 anno in cui ha avuto l’incidente. La donna, che oggi ha 47 e che si chiama Michelle Philpots è sposata ma non ricorda nulla del suo matrimonio né di suo marito che ogni mattina ...

Giovane donna va a denunciare un furto e viene rapinata anche in Commissariato : Una Giovane donna è stata vittima di due rapine nel giro di poche ore. L’ultima delle quali in un posto impensabile che dovrebbe essere il più sicuro di tutti, in Commissariato. La donna è stata rapinata nelle strade della città di Salto una piccola cittadina dello stato di San Paolo in Brasile. Salto è una delle città in Brasile e nel mondo con il più alto tasso di criminalità. Si trova sulla rotta dei narcotrafficanti provenienti dai ...

"Una Giovane donna felice". Greta risponde a Trump in modo molto originale : Greta ha cambiato la sua biografia Twitter. Ironicamente, ha deciso di utilizzare le parole con cui Donald Trump l’ha descritta sui social: “Una giovane donna molto felice che aspetta impazientemente un futuro meraviglioso e luminoso”. Il tweet del presidente americano che ha suscitato la reazione della giovane attivista svedese era arrivato in risposta al discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite: ...

Giovane e avvenente donna accusa l’ex fidanzato milionario di averla picchiata e molesta ma la verità è un’altra : Una donna Mary Hunt ha iniziato a accusare l’ex compagno, un uomo molto ricco di nome Scott Mitchell, che durante la loro lunga storia l’aveva ripetutamente picchiata e molestata. L’uomo ha però subito risposto alle accuse affermato di aver lasciato la donna perché si era accorto che gli aveva derubato soldi e gioielli per un valore di circa 2,1 milioni di dollari. L’uomo, per contrastare le accuse di molestie, ha anche reso pubblico ...

Vivere risparmiando - Giovane donna elimina carta igienica e dentifricio e in un anno risparmia 15 mila euro : Una donna inglese Zoe Morrison ha raccontato la sua incredibile storia sul suo blog. La donna abita nel Regno Unito e dice di aver risparmiato in un anno, non comprando carta igienica, dentifricio e altri prodotti per il bagno ben 15 mila euro. La donna ha detto di aver risparmiato tutti questi soldi sostituendo il dentifricio e lo shampoo con il bicarbonato di sodio. Zoe Morrison ha anche raccontato che per sostituire la ...

Sanitò : Palermo - all’Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una Giovane donna : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett di Palermo dove è stata sottoposta ad un intervento di resezione epatica per rimuovere quella massa di 35 centimetri di larghezza e del peso di 8 chili. ...

Giovane donna per nove lunghi anni viene perseguitata da uno stalker - poi scopre che era una persona insospettabile - il suo amato marito : Una Giovane donna per nove lunghi anni ha dovuto sopportare le minacce, delle volte anche molto pesanti, di uno stalker. L’uomo le inviava mail piene di insulti e intimidatorie. In queste mail lo stalker minacciava la donna di seguirla e una volta raggiunta di volerla picchiare e violentare. La donna ha temuto per la sua salute fino a quando non ha scoperto l’identità dello stalker. La donna ha scoperto che il misterioso stalker era ...

Giovane donna per mesi tenta di avere un figlio - poi il marito le fa una rivelazione choc : Una tremenda scoperta quella fatta da una Giovane donna canadese. Subito dopo il matrimonio con l’uomo che amava, per mesi ha cercato di avere un figlio non riuscendoci, poi la triste scoperta. Il marito a un certo punto non se le sentita di continuare a mentire e ha rivelato alla sua donna che un mese prima del matrimonio si era sottoposto a un intervento di vasectomia. E’ stata la stessa donna a raccontare a una rubrica del ...

Donna sposata da anni e madre di 20 figli - iniziata a chattare su internet - conosce un Giovane soldato s’innamora e lascia tutto per andare a vivere con il suo amante : Una Donna sembrava felicemente sposata con un marito che non le aveva fatto mancare mai niente. Moglie di ben 20 figli, il più piccolo di 7 anni il più grande di 25 anni. Come raccontato da The Sun la Donna, che si chiama Nicola Pridham, ha iniziato sempre più a frequentare chat d’incontri subito dopo che una delle sue figlie aveva avuto in regalo un computer. La Donna, in una chat, ha conosciuto un giovane e bellissimo soldato dai ...

Giallo a Pisa - Giovane donna trovata morta nel bagno di un supermercato : “Era lì da giorni” : Una donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Era stata la madre a denunciare la scomparsa della donna: sul corpo non c'erano segni di violenze.Continua a leggere

Sandra Milo ha un nuovo amore - di 37 anni più Giovane. Lui : “Mi piace da pazzi. La differenza di età? Lei ha la freschezza di una Giovane donna” : Lei ha 86 anni, lui sulla carta d’identità ne indica 49. Una differenza d’età notevole, precisamente 37 anni, tra Sandra Milo e il suo nuovo fidanzato Alessandro Rorato. Una storia raccontata dal settimanale Novella 2000 che svela che i due si sono conosciuti in occasione dell’ultimo compleanno dell’attrice durante una cena al Casinò di Venezia. L’imprenditore, proprietario di un famoso ristorante a Treviso, ha ...

Lecce - Giovane 18enne pedina e aggredisce una donna : arrestato : Un bruttissimo episodio di violenza a danno di una donna si sarebbe verificato il 26 luglio scorso a Specchia, un piccolo paesino della provincia di Lecce. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un 18enne avrebbe seguito la signora, per poi aggredirla subito dopo. L'uomo, R. P., avrebbe usato anche dei toni minacciosi verso la vittima. Tutto sarebbe cominciato intorno alle ore 4:00 del mattino: la donna si trovava in un locale del ...