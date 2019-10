Gazzetta | Inter-Juve una sifda tra due squadre profondamente caratterizzate dai nuovi

Gazzetta : Conte juventinizza l’Inter : La Gazzetta dello Sport riporta la mossa di Conte nel comunicare lui stesso l’assenza di Lukaku in campo contro il Barcellona leggendola in chiave di voler ristabilire l’ordine nell’Inter. Mossa molto juventina, scrive il quotidiano A comunicare l’assenza di Lukaku è stato lo stesso Conte alla fine della conferenza di vigilia. Come dire: «Questa non l’avete scoperta… Ho fatto fuori la talpa che ha fatto uscire la lite ...

Gazzetta : L’Inter trova la prima sconfitta e la convinzione di essere più forte di quanto pensasse : L’ Inter del Camp Nou è come la Sagrada Familia: incompleta, ma bella ed emozionante. Scrive la Gazzetta dello Sport commentando la sconfitta rimediata ieri sera in Champions dai nerazzurri contro il Barcellona di Messi e Suarez. Un primo tempo giocato alla grande in cui l’Inter ha rischiato di andare al raddoppio in un paio di occasioni. Poi ci si è messo l’arbitro Skomina che prima ha ignorato un chiaro rigore su Sensi e poi ha ...

Gazzetta : le nuove regole concedono maggiori spazi di interpretazione agli arbitri : Nella rubrica “La giornata al Var”, Alessandro Catapano, sulla Gazzetta dello Sport dà una valutazione negativa all’arbitro Abisso sul fallo di mano in Lecce-Roma. La conclusione a cui giunge è che le nuove regole sono cervellotiche e lasciano ancora più spazio di prima all’interpretazione soggettiva dei direttori di gara. Secondo lui sarebbe stato opportuno concedere rigore. All’8′ il portiere del Lecce, ...

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Gazzetta : l’Inter può vincere perché ha capito che più della rosa conta il gruppo : Alberto Cerruti sulla Gazzetta dello Sport si interroga sui motivi per cui l’Inter è prima, ma soprattuto per cui la formazione di Conte potrebbe arrivare a vincere qualcosa in primavera. Ogni tifoso ha i suoi motivi che possono essere ricercati nei nuovi acquisti o nella guida di Conte Il motivo per cui l’Inter può tornare a vincere in primavera, e non soltanto nelle altre stagioni, è il nuovo spirito di gruppo. perché si parla spesso ...

Gazzetta : il Napoli non ha due squadre ma venti giocatori intercambiabili : Ancelotti abolisce il concetto di titolari, ma spiega «non lo chiamate turnover», scrive sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita Il tecnico è arrivato a Napoli la scorsa stagione dopo due tecnici come Sarri e Mazzarri che avevano fatto dei titolarissimi il loro penso per far giocare il Napoli. Nell’estate scorsa arriva Ancelotti – uno che qualcosa ha vinto e nella stagione della Champions al Real Madrid alternava già i portieri – e comincia ...

Gazzetta : “Inter favorita. Lo era anche nell’84 - poi segnò Hateley” : Milan-Inter è il derby tra Davide e Golia, come lo definisce la Gazzetta dello Sport in un commento a firma di Alessandro de Calò. Una sfida che vede di fronte due squadre che mai erano arrivate allo scontro diretto così sbilanciate. Comanda l’Inter di Conte e non solo sul mercato, fatto salvo il passo falso contro lo Slavia. Il Milan invece guarda dal basso verso l’altro complice anche i problemi con il flair play ...

Gazzetta : assalto dei tifosi a Ferrero in un ristorante. Salvo grazie all’intervento della polizia : La Gazzetta dello Sport racconta la follia scatenatasi in casa Sampdoria. Ieri sera, intorno alle 23, una cinquantina di giovanissimi tifosi blucerchiati ha accerchiato il ristorante dove stava cenando il patron della Samp, Massimo Ferrero, intenzionati ad aggredirlo. Il presidente era in compagnia del tecnico Eusebio Di Francesco e del direttore sportivo Carlo Osti. Con loro anche la guardia del corpo di Ferrero e due funzionari della Digos ...

Inter - la Gazzetta dello Sport riporta di tensioni nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic : Il match di Champions League contro lo Slavia Praga ha lasciato strascichi importanti in casa Inter. Pareggio per 1-1 quasi inaspettato, visto che in molti si attendevano un successo in scioltezza per i nerazzurri, che ora vedono la corsa per la qualificazione complicarsi notevolmente visto che le altre due avversarie del girone sono Borussia Dortmund e Barcellona. Ieri è uscita la notizia riguardante il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

Gazzetta : regolamento di conti nella Curva Nord dell’Inter : Si spacca la Curva Nord a Milano. Due storici esponenti della Curva interista oltre che già da tempo noti alle forze dell’ordine, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita, sono venuti alle mani sabato sera durante Inter-Udinese, dopo un diverbio nato sugli spalti. La motivazione, come racconta la Gazzetta dello Sport, sarebbe un coro «Vittorio uno di noi» – che la Curva ha dedicato a Boiocchi. Lo stesso Baiocchi ha avuto la peggio e nella notte, ...

Gazzetta : Wanda minaccia il ritorno di Icardi - ma l’Inter confida nel nuovo contratto : La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea il silenzio dell’Inter alle nuove provocazioni di Wanda Nara che, evidentemente non soddisfatta della scelta del marito di trasferirsi a Parigi, ha lanciato un avvertimento “Non è un addio, ma solo un arrivederci”. Ma la società nerazzurra ha già voltato pagina sebbene nulla le dia la certezza di un ritorno di Icardi, dal momento che il Psg ha la facoltà di riscattarlo, ma nessun obbligo ...

Gazzetta : se Icardi tornasse all'Inter - il suo stipendio aumenterebbe solo dal 2021-2022 : Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è stato vissuto come una sorta di liberazione da parte dell'ambiente Inter. Il centravanti argentino fino all'ultimo ha rifiutato ogni tipo di proposta pervenuta in questi mesi, in particolar modo quelle arrivate da Arsenal, Monaco, Roma e Napoli. Alla fine però si è convinto ad accettare la proposta del club parigino, che con i nerazzurri ha trovato l'accordo prelevandolo in prestito con ...

Gazzetta : la rivalità Juve-Inter ha fatto bene a tutto il campionato : Il duello Juve-Inter che si è venuto a creare quest’ano in Serie A, secondo la Gazzetta dello Sport, ha portato dei benefici a tutto il campionato poiché tante squadre hanno fatto sacrifici maggiori per rafforzarsi. Il Napoli arriva a quota 50 per Lozano, mentre il Torino s’impegna per 25 milioni (in quattro anni) per il figliol prodigo Verdi. Anche la Roma è ripartita con una linea verde interessante dopo alcune dolorose cessioni a ...

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...