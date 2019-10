Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 388

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È da pocoun nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo10 May 2019: stiamo parlando della.388. NOTA: per gli Insider nel ramo di distribuzione Release Preview che utilizzano10 19H2 èla18363.388 che contiene gli stessi miglioramenti. Changelog Addresses an intermittent issue with the print spooler service that may cause print jobs to fail. Some apps may close or generate errors, such as the remote procedure call (RPC) error. Addresses an issue that may result in an error when you install Features On Demand (FOD), such as .Net 3.5. The error is, “The changes couldn’t be complete. Please reboot your computer and try again. Error code: 0x800f0950.” Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB4524147 e per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza ...

