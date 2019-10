U&D | registrazione 2 ottobre | in studio Simone e Chiara

Anticipazioni U&D - registrazione del 2 ottobre : da Temptation Island ospiti Anna e Stefano : Si è tenuta ieri 2 ottobre una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Ci si aspettava la presentazione della sostituta di Sara Tozzi, che la scorsa settimana aveva deciso di abbandonare il trono, ma non è arrivata alcuna novità in tal senso: il pubblico presente in studio è rimasto deluso. Insieme alle vicende dei tre tronisti, con le loro nuove esterne, la puntata ha sancito la partecipazione di Anna Pettinelli e ...

U&D - trono classico spoiler registrazione di ieri : Sara se ne va dal programma : Brutte notizie giungono da U&D, relativamente al trono classico. La stessa padrona di casa rivela che Sara Tozzi uscirà di scena e non siederà più sulla poltrona rossa. La tronista ha capito di amare ancora il suo ex fidanzato, perché, uscendo con altri, pensava costantemente a lui. U&D, trono classico orfano di una tronista, Sara Tozzi Purtroppo non inizia bene la stagione di Uomini e Donne. Se nel trono Over, Gemma piange di delusione ...

Anticipazioni U&D - registrazione 25 settembre : Veronica si dichiara per Alessandro : La registrazione del Trono Classico di Uomini e o donne che si è tenuta ieri 25 settembre ha concesso ampio spazio all'abbandono del trono di Sara Tozzi ma non solo. In essa, una corteggiatrice indecisa ha finalmente espresso la sua preferenza per un tronista: Veronica, che nelle prime puntate era uscita sia con Alessandro che con Giulio, ha riflettuto dopo un litigio con Zarino e si è dichiarata per lui. Il fatto ha scatenato l'inevitabile ...

Raffaella Mennoia si è sposata : le nozze segrete annunciate nella registrazione di U&D : Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha voluto fare un annuncio che riguardava il suo braccio destro Raffaella Mennoia. La conduttrice, così come svelato dalle anticipazioni sulla registrazione di oggi, ha svelato che Raffaella è convolata a nozze. La Mennoia si è sposata con il suo fidanzato Alessio Sakara, che il pubblico di Canale 5 ...

Spoiler U&D registrazione 17/9 : scontro acceso tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina : Durante una nuova registrazione di Uomini e Donne, i presenti in studio hanno assistito ad un duro scontro tra Tina Cipollari e Damiano Coccia in arte Er Faina. Come di consueto Maria De Filippi ha ospitato negli studi Elios le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Tra queste era presente proprio Damiano con la sua fidanzata Sharon Macrì. Secondo quanto riportato da una talpa de Il Vicolo delle News, fin dall’inizio Tina Cipollari ha ...

Anticipazioni U&D registrazione del 17 settembre : Tina attacca Er Faina - ospite con Sharon : Si è tenuta oggi 17 settembre una nuova registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Oltre ai quattro tronisti erano presenti in studio anche due coppie che hanno recentemente concluso la loro avventura a Temptation Island Vip 2, continuando comunque la frequentazione anche al termine della ripresa. Ciro Petrone e Federica Caputo hanno confermato di non essersi lasciati, nonostante la delusione di lei in occasione della fuga del ...

Massimo Colantoni e Sonia Onelli nuova coppia : la conferma alla registrazione di U&D : Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis: una coppia giovane e burrascosa che, però, nonostante tutto poteva anche essere destinata ad uscire ancora unita dal villaggio delle tentazioni. Invece così non è stato e i due, al falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia, hanno deciso di dirsi addio. Oggi la situazione non è cambiata: Massimo e Ilaria non sono tornati insieme, ma durante la ...

U&D - David e Cristina litigano durante la registrazione del trono over : Maria seda la lite : David e Cristina sono stati ospiti della 1^ registrazione del trono over di Uomini e Donne, che ha avuto luogo venerdì 30 agosto. Al contrario di altre tre coppie di Temptation Island 6 che hanno presenziato alla registrazione del trono classico, i due, essendosi conosciuti al dating show dedicato ai senior, sono stati invitati alla puntata inaugurale che vede protagonisti dame e cavalieri. Secondo le indiscrezioni del portale Il Vicolo delle ...

U&D - spoiler registrazione 29 agosto : tra i quattro tronisti anche Raselli : Giovedì 29 agosto, presso gli studi Elios di Roma, è avvenuta la prima registrazione della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne e dove sono stati presentati ufficialmente i quattro i tronisti. Da quanto riportato dai canali social ufficiali del dating-show di Maria De Filippi, sappiamo che tra loro vi è anche Giulio Raselli, volto noto ai fan del programma, per essere stato corteggiatore di Giulia Cavaglià nella passata stagione. ...