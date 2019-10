Speranza,superticket:impegno ad abolire

"Nella nota di aggiornamento al Def c'è ununitario di tutto il Governo a superarlo progressivamente e farò in modo che questo progressivamente sia,il prima possibile". Così il ministro della Salute, Roberto, in merito all'abolizione del, a margine del convegno Diritti alla Sanità, organizzato da Cisl Fp, Fnp e Cisl pensionati. "Costa 550 milioni di euro" -ha aggiunto- di cui 70 già stanziati. Dobbiamo capire come recuperare gli altri 490".(Di giovedì 3 ottobre 2019)