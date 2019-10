PS4 | il cross-play è uscito a sorpresa dalla beta | ma ci sarebbero delle limitazioni

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nella giornata di ieri, abbiamo appreso che ildi PS4 èfase, il che significa che la funzionalità è ora disponibile per tutti gli sviluppatori che lavorano ai giochiStation.Tuttavia, in una recente intervista, Gaijin - il cui War Thunder è tra i giochi più interessanti con questa feature - ha notato che la recente politica di Sony è in qualche modo peggiore della precedente sotto un aspetto in particolare.Il CEO Anton Yudintsev ha notato che il gioco è attualmente bloccato su unche unisce da una parte i giocatori PS4 / PC e un altro che unisce quelli Xbox One / PC.Leggi altro...

