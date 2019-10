Osservatorio Autopromotec - Un terzo del parco circolante italiano ha più di 13 anni

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ilfatica a rinnovarsi. Lennesima conferma arriva da uno studio dell, elaborato su fonti Aci, secondo cui le vetture di categoria uguale o inferiore allEuro 3 sono ancora 13,7 milioni: si tratta di mezzi immatricolati prima del 2006, quindi con più di 13alle spalle.Il trend. I dati ripropongono un quadro ben noto, anche se in lento miglioramento. Dal 2015 al 2018, infatti, la percentuale di vetture maggiormente inquinanti è diminuita del 9,5%, passando dal 44,8% del totale al 35,3%. In questi casi, una corretta manutenzione dei veicoli è indispensabile per garantire la sicurezza e il contenimento dei consumi.

