Il congiuntivo? Non se la passa male Odiare per la grafia corretta di “qual è” è

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Il? Io non credo che se la passi poi così. I grammar nazi che attaccano tutti e tutto sono esagerati”. Di Vera Gheno colpisce la sua voce. È squillante, chiara. Il suo timbro sembra rispecchiare il mestiere che fa e le cose che scrive. Sociolinguista, collaboratrice dell’Accademia della Crusca e traduttrice dall’ungherese, è inarrestabile. Tra un impegno accademico e una lezione, parla ad HuffPost della sua ultima fatica: Potere alle parole. Perché usarle meglio (Einaudi, 2019).Il libro è un gioiellino in cui Vera spiega, per dirla con Nanni Moretti, quanto “le parole siano importanti” e quanto sia importante saperle usare nel modo giusto e al momento giusto (soprattutto nell’era dell’iperconnessione e della comunicazione digitale).Un uomo apre una busta contenente un ...

