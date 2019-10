Ambiente | Costa sul dl impresa | “C’è l’intesa su End of Waste”

Ddl Ambiente in commissione Affari costituzionali - Costa : “Sono felice - è il centro della politica nazionale e internazionale” : “Sono davvero felice che sia stato incardinato oggi al Senato, in commissione Affari costituzionali, il disegno di legge del senatore M5s Gianluca Perilli che inserirà la tutela dell’Ambiente nella Costituzione“. Parola del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento all’avvio dell’iter riguardante la proposta di legge che inserisce nell’ articolo 9 della Costituzione la tutela dell’Ambiente, della ...

Venezia - gli attivisti per l’Ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Ambiente - Costa : “Nel mio decreto vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde e vive verde” : “Sarà un decreto di supporto alle famiglie, ai consumatori e alle imprese per imporre la svolta verde. Punterà su qualità dell’aria, mobilità sostenibile, sulla creazione di aree economiche ambientali e ci saranno vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde, vive verde, sviluppa verde“. Sergio Costa, il ministro dell’Ambiente riconfermato nel Conte 2, annuncia su Repubblica che porterà già nel prossimo Consiglio dei ...

#IosonoAmbiente : il 7 settembre i Carabinieri per la Biodiversità in piazza a Roccaraso e Pescocostanzo : Il 7 settembre, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro saranno in piazza con i cittadini, con una postazione attiva dalle 10 alle 13 in Via Roma a Roccarao ed un’altra dalle 16 alle 19 in Via O. Colecchi a Pescocostanzo, nell’ambito della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a ...

Ambiente - Arpat : “Mucillagine sulla costa Livornese” : Mucillaggine nel mare tra Castiglioncello (Livorno) e Marina di Castagneto (Livorno). E’ quanto appurato da Arpat dopo che nei giorni scorsi la guardia costiera di San Vincenzo (Livorno) ed alcuni cittadini, avevano segnalato al dipartimento di Livorno dell’Agenzia ambientale, la presenza di abbondanti materiali sul litorale fra Castiglioncello e Marina di Castagneto Carducci. La proliferazione di questi aggregati mucillaginosi che ...