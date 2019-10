Sondaggi Ixè | Lega e Conte in lieve calo | centrosinistra in vantaggio col maggioritario

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Un nuovoo politico è stato diffuso dall'Istituto Ixè e fa capire quelle che sono le intenzioni di voto dei cittadini italiani: i dati sono stati presentati in anteprima nella giornata di ieri, in occasione della puntata di Cartabianca, in onda su RaiTre e fotografano le intenzioni di voto. Inquasi tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia e Italia Viva di Matteo Renzi. Stabile invece Forza Italia. Le intenzioni di voto degli italiani Nella puntata di ieri di Cartabianca è stato presentato il nuovoo dell'Istituto Ixè che fotografa le intenzioni di voto dei cittadini, in caso di nuove elezioni. In primis è da segnalare ildella, che scende sotto il 30% e si assesta al 29,7%, pur restando il primo partito. In flessione leggera anche il MoVimento Cinque Stelle che si ferma al 21% e il Partito Democratico al 21,6%. Ininvece Italia ...

GiusPecoraro : RT @InfoAmb: Sondaggi Ixè: 'Lega stabile al 29, non cresce da un mese. Pd al 21,6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. Il 62% a fav… - luragiuseppe : RT @Joker__Reloaded: i sondaggi del pacco quotidiano sono fantastici.. AHAH! Pure fantasie da sinistro-immigrazionisti di merda. Tra 25 g… - matteociminari : Come ho RIPETUTO e SCRITTO STAMATTINA IO i SONDAGGI li farei quando c'è CAMPAGNA ELETTORALE ed non adesso che il GO… -