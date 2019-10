Pensioni | Fornero pronta a duello con Salvini | ' Gli spiegherò il sistema pensionistico'

Pensioni ultime notizie : “necessità riformare Legge Fornero” - parla Landini : Pensioni ultime notizie: “necessità riformare Legge Fornero”, parla Landini Torna sul tema delle Pensioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: il superamento della Legge Fornero passa anche dall’introduzione di una pensione di garanzia. Pensioni ultime notizie: verso un assegno di garanzia? “Noi stiamo chiedendo che nel riformare la Legge Fornero in modo serio si costituisca la condizione di una pensione di garanzia” ha ...

Pensioni - Landini : ‘Vogliamo una vera revisione della legge Fornero’ : La questione della riforma delle Pensioni ancora in primo piano nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della legge di Bilancio 2020 e non solo. I sindacati hanno già avviato un confronto con il governo e hanno già chiesto di proseguire il dialogo anche dopo il varo della manovra per progetti più a lungo termine sul fronte previdenziale e non solo la conferma della Quota 100 e la sperimentazione di Opzione donna, su cui ha dato ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera riforma della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Fornero - manifestazione di FI : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Fornero, manifestazione di FI Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro indetto da Forza Italia sabato prossimo a Milano sul tema previdenziale. Il titolo è già emblematico: “Giù le mani dalle Pensioni”, si parlerà di Quota 100, della Legge Fornero, ma anche delle intenzioni di Forza Italia se fosse al governo con la coalizione di centrodestra, dal rialzo delle Pensioni minime a 13.000 euro ...

Pensioni ultime notizie : deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta : Pensioni ultime notizie: deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta Pensioni ultime notizie: nella Regione Sicilia c’è un esercito di pensionati che sta andando uscendo dal mondo del lavoro con requisiti ante-Fornero e non usufruendo della nuova misura di pensione anticipata Quota 100. Si tratta di una via d’uscita più che generosa rispetto alla Quota 100 con i suoi requisiti più stringenti (in particolare quello contributivo). Dal 1° ...

Pensioni - Landini : 'Q100 non risolve problema della Fornero' : Ancora le Pensioni in primo piano nell’agenda politica in vista dell’approvazione della manovra economica e finanziaria per il 2020 da cui ci si attendono conferme e novità sul fronte previdenziale. Tra le conferme la Quota 100 e la pensione di cittadinanza, tra le novità delle ultime ore l’annuncio del premier Giuseppe Conte sulla prosecuzione del regime sperimentale di Opzione donna, la pensione anticipata rosa attesa da migliaia di ...

Pensioni anticipate - Cgil : 'Riforma quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...

Pensioni : Quota 100 - Fornero chiede l'abolizione : 'Primo passo per una manovra di svolta' : "Abolire Quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta", sono le parole dell'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero on un articolo Il Foglio. Torna così ad attaccare il meccanismo delle quote ideato dalla Lega chiedendone la cancellazione visto che, a suo dire, si tratta di una misura costosa, iniqua e che penalizza le categorie più deboli. I lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020 entrano nel vivo mentre è ...

Pensioni ultime notizie : Riforma Fornero - Landini “va cambiata” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero, Landini “va cambiata” In vista della prossima Legge di Bilancio il governo pone come priorità il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti; dal segretario generale della Cgil Landini si chiede che l’iniziativa si allarghi ai pensionati. Pensioni ultime notizie: taglio delle tasse solo per i dipendenti? “Il paese ha un problema di precariato ed ha un problema di potere di ...

Pensioni - Salvini : ‘Se rimettono in piedi la Fornero non escono dal Parlamento’ : Il leader della Lega Matteo Salvini continua a difendere la Quota 100 varata dal precedente governo gialloverde e avvisa l’attuale esecutivo giallo-rosso sulla riforma delle Pensioni. L’ex vicepremier leghista e ministro dell’Interno passato all’opposizione in pieno agosto quando ha deciso di aprire la crisi di governo continua a mantenere alta l’attenzione su uno dei cavalli di battaglia della Lega in questi anni (l’abolizione o il superamento ...

Pensioni - Landini al governo : ‘Revisione della Fornero va fatta’ : Rivedere la riforma delle Pensioni targata Fornero varata otto anni fa dal governo Monti sostenuto in Parlamento dalla maggioranza parlamentare di larghe intese che andava dal Pd a Forza Italia. Questa una delle principali richieste del leader della Cgil Maurizio Landini al governo guidato dal premier Giuseppe Conte e sostenuto dalla maggioranza parlamentare composta dal Partito democratico guidato da Nicola Zingaretti e dal Movimento 5 stelle ...

Pensioni - Landini : 'La Quota 100 non ha riformato la legge Fornero' : Torna alla carica contro la riforma delle Pensioni targata Fornero il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Come del resto già successo durante le discussioni relative alle manovre economiche varate dai precedenti governi di vario colore politico, anche in vista della prima legge di Bilancio che si appresta a varare il governo giallorosso, presieduto dal premier Giuseppe Conte, la questione previdenziale rimane al centro dell’agenda ...

Pensioni ultime notizie : “in tv è tornata a ridere la Fornero” Salvini attacca : Pensioni ultime notizie: “in tv è tornata a ridere la Fornero” Salvini attacca Prosegue la campagna elettorale di Matteo Salvini, passato durante una settimana di agosto dalla carica di vicepremier e ministro dell’Interno a quella di “capo” dell’opposizione. Il pensiero fisso batte sempre là: in difesa di Quota 100, contro Elsa Fornero e la sua legge, e ovviamente contro la nuova alleanza M5S-PD. Il leader della Lega è convinto che il nuovo ...

Pensioni - Salvini : 'In tv è tornata a ridere anche la Fornero' : Rimane al centro del dibattito politico, economico e sindacale il delicato dossier sulla riforma delle Pensioni, tra quelli che riguarda la legge di Bilancio 2020 di cui oggi si è peraltro discusso al primo incontro a Palazzo Chigi tra il governo 'giallorosso' presieduto dal premier Giuseppe Conte e il sindacati. Il leader della Lega Matteo Salvini continua ad attaccare l’esecutivo e a difendere la Quota 100 introdotta dal precedente governo. ...