Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai Carabinieri in un villetta monofamiliare in via Passariello, una traversa laterale della strada principale didi). Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, incensurati. L’uomo era titolare di una ditta di materiali edili. Sono state avviate le indagini per far luce su quanto accaduto e per cercare di ricostruire le ultime ore della coppia. L’più accreditata degli investigatori, in attesa dei riscontri medico-legali, è quella di un omicidio-suicidio. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai carabinieri verso le 16.00, in seguito ad una telefonata del fratello dell’uomo, che non aveva notizie del familiare da alcuni giorni. L'articolo, dueindiomicidio-suicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mov5Stelle : 10 anni di MoVimento 5 Stelle. Celebriamo questo traguardo a #Italia5Stelle, a Napoli il 12 e 13 ottobre. Sarà un m… - minformonline : Seconda giornata dei gironi di Champions League per il Napoli, che alle 18.55 affronta il Genk in Belgio. Due esclu… - fattoquotidiano : Napoli, due persone trovate morte in casa a Castello di Cisterna. Ipotesi omicidio-suicidio -