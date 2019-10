Kekko Silvestre | I Modà ripartono con un disco e un lungo tour

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ferruccio Gattuso Quando ha deciso di prendersi una lunga pausa «per starsene un po' in pigiama», ha mandato in apnea casagrafica e live promoter. Ma ora, voce e autore dei, spiega i motivi in modo semplice all'Officina Milano non lontano dai Navigli: «Dovevo ricaricarmi di storie e di melodie. Per scrivere canzoni si deve vivere e io alla mia vita ci tengo parecchio. Io amo portare a scuola mia figlia alla mattina, apparecchiare la tavola alle sette di sera, andare in osteria con gli amici e poltrire in periferia, dove vivo. Sono cantautore per passione, stavo diventandolo per professione. Non sono il tipo che scrive per scadenze». Così, itornano con Testa o Croce, tredici brani inediti disponibili dal 4 ottobre dopo quattro anni di silenziografico e due di lontananza dai palcoscenici. Nel frattempo, la scena italiana si è infoltita di alieni ...

