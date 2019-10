Gossip Uomini e Donne | Pamela delusa da Enzo | “Faccio dietrofront”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)Barretta digela: lo sfogo In quest’ultima puntata del Trono Over dic’è stato un lungo confronto traBarretta e. In questa occasione la dama del dating ha espresso tutta la sua delusione nei confronti del cavaliere, reo di averle detto di voler prendere del tempo per sistemare delle relazioni pregresse prima di lanciarsi nel conoscerla seriamente. A quel punto il cavaliere del Trono Over ha cercato di spiegare le sue ragioni, asserendo di essersi anche un po’ spaventato per via di questo suo voler correre forse un po’ troppo. Ma in questo modo ha ancora di più fatto infuriare la dama, la quale, visibilmente infastidita, ha confessato a Maria De Filippi: “Io faccio dietrofront…Non ritengo più necessaria dargli un’esclusiva…” SuccessivamenteBarretta si è alzata dalla sua ...

MastrotekPino : Uomini e Donne gossip, arriva anche il libro di Ludovica Valli: l’annuncio - antonellaa262 : Uomini e Donne, trono over. Nella puntata del 1° ottobre Riccardo e Armando litigano per Ida mentre Anna fa una sco… - infoitcultura : Uomini e Donne: il gossip sulla nuova tronista del dating show -