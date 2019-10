A che ora inizia Barcellona-Inter e su che canale vederla in tv Streaming e programma

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sia fare davvero sul serio nel Gruppo F della Champions League 2019/2020. Questa sera, mercoledì 2 ottobre, al Camp Nou,si scontreranno in una sfida di grandissima importanza tra due squadre che vogliono essere grandi protagoniste di questa competizione. Dopo i pareggi dell’andata (0-0 a Dortmund per i blaugrana e 1-1 in casa per i nerazzurri contro lo Slavia Praga) la sfida in terra catalana diviene ancor più importante con la formazione di Antonio Conte che proverà ad uscire indenne dal Camp Nou, per non ritrovarsi subito a rincorrere in un Gruppo F nel quale il Borussia Dortmund proverà a inserirsi nella lotta al vertice. La squadra milanese (priva di Romelu Lukaku) proverà ad approfittare, anche, della probabile assenza di Leo Messi, ma l’attacco della squadra di mister Valverde propone altri fuoriclasse come Suarez, Griezmann e Dembelè. Come ...

rubio_chef : Allora cucciolo, ti spiego: è stato proposto e nessuno ha imposto, tu di cucina ne capisci poco così come di politi… - nzingaretti : Sono da sempre favorevole al #VotoaiSedicenni. Bene oggi le parole di @EnricoLetta. La passione civile di tante rag… - redazioneiene : E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI #LeIene -