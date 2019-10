Trova uno scheletro nel giardino di casa | la moglie gli dice di non preoccuparsi è il suo

Ha l’hobby della caccia ai tesori nascosti nei fondali marini e ne Trova uno che vale 7 milioni di euro : Un imprenditore tedesco, Martin Wenzels di 42 anni ha da sempre la passione di andare a scovare i tesori nascosti nei fondali marini. E così ha organizzato una caccia al tesoro nei nelle acque largo del Borneo, in Indonesia . Per mettere su questa organizzazione ha investito 3 milioni ma la sua caparbietà gli ha dato ragione perché è riuscito a scovare un tesoro che vale 7 milioni. Questa incredibile vicenda la racconta il quotidiano ...

MotoGp – Petrucci amareggiato ad Aragon : “quando i risultati non arrivano fai fatica a Trovare uno spiraglio” : Danilo Petrucci consapevole delle difficoltà in pista: le parole del ternano della Ducati dopo le qualifiche del Gp di Aragon Marc Marquez è il poleman del gp di Aragon: lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle oggi, in qualifica, Quartararo e Vinales. Giornata difficile per le Ducati, con Dovizioso e Petrucci rispettivamente decimo e 14°. Un risultato amarissimo per il ternano del team di Borgo Panigale, che non ha nascosto la ...

Roma - macabro riTrovamento durante i lavori davanti alla metro Piramide. Affiora uno scheletro intatto : Uno scheletro è stato trovato durante degli scavi per alcuni lavori davanti la fermata metro Piramide a Roma. Lo scheletro, pressoché intatto, è stato trovato alla profondità di un metro. Del ritrovamento, avvenuta nella mattinata di venerdì davanti agli occhi di passanti e passeggeri, è stata interessata la Soprintendenza archeologica di Roma L'articolo Roma, macabro ritrovamento durante i lavori davanti alla metro Piramide. Affiora uno ...

La "mummia di Roma" : Trovato uno scheletro fuori da una stazione metro : Il ritrovamento in piazzale Ostiense, proprio davanti all'uscita della stazione della metropolitana di Piramide

Montagna : Belluno - riTrovato l'anziano disperso in Val Canzoi : Belluno, 17 set. (AdnKronos) - È stato ritrovato, e sta bene, un 68enne, l'escursionista di Voltago Agordino (Bl), per il cui mancato rientro dalla Val Canzoi ieri in tarda serata era scattato l'allarme. Dopo l'allertamento attorno a mezzanotte, rinvenuta la sua auto ancora parcheggiata, il Soccorso

Belluno - alpina s’impicca in caserma : la 30enne Trovata morta in camera sua : La soldatessa era rimasta in caserma ieri, giornata festiva. Nel pomeriggio ha deciso di farla finita. Sul posto i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Per T..R., le sue iniziali, era troppo tardi.Continua a leggere

Si licenzia da una grande azienda per diventare uno zombie professionista - Trova lavoro dopo 3 ore : Un ragazzo di Cardiff, Alex Noble, come riportato dal Daily Mirror, ha deciso di licenziarsi da una grande azienda per diventare uno zombie professionista. Il ragazzo ha raccontato la sua storia al noto tabloid inglese affermando di essersi licenziato da un’aziende che gli garantiva un ottimo contratto e un’assunzione a tempo indeterminato. Il ragazzo ha detto che si è licenziato per diventare uno zombie professionista e di aver ...

Forse riTrovato uno dei più celebri capolavori del Correggio : È passata praticamente inosservata dalla stampa internazionale la notizia della probabile ricomparsa di uno dei più acclamati dipinti del Rinascimento italiano, che si pensava irrimediabilmente perduto durante la Seconda guerra mondiale.Sto parlando della Maddalena leggente distesa del Correggio, il capofila della scuola parmense, autore di capolavori illusionistici come la cupola del Duomo di Parma nonché di celeberrime ...

AAA : edicola piena di clienti cerca chi la gestisca. Ma non si Trova nessuno : Quella di Costin Dumitru, rumeno a Milano dal 2000, non è la solita edicola che chiude per moria di lettori migrati sul web perché "si trova in un quartiere anziano e popoloso e qui la gente ama ancora leggere il giornale di carta". Il fatto è che lui, compiuti 50 anni e dopo 12 nel gabbiotto di via Rombon, periferia est della città, si è stancato di "un lavoro alla mia età fisicamente impegnativo" e ha già trovato ...

Misteriosa scoperta sulla Luna : Trovato uno strano gel luccicante “significativamente diversa rispetto al suolo lunare” : Cosa nasconde il lato oscuro della Luna? Un robot cinese, Yutu-2, ha scoperto una Misteriosa sostanza luccicate, quasi un ‘gel‘, spiegano, dai “colori affascinanti” e dalla “Misteriosa lucentezza”, attualmente sottoposto all’analisi dei ricercatori. La notizia della scoperta è stata diffusa dal team della missione cinese che dallo scorso gennaio è partita alla conquista del lato nascosto della Luna, nel ...

Trovato uno squalo di 8 metri : 6 cose che nessuno immaginerebbe mai sugli squali : Lo squalo o pescecane fa parte di un superordine di pesci cartilaginei predatori, noto come Selachimorpha. Da sempre, questi animali, appartenenti a quella percentuale di fauna marina solo parzialmente conosciuta, hanno da sempre affascinato i curiosi e suscitato interesse negli scettici. Sappiamo, dello squalo, che la sua etimologia deriva dal latino squalus, con la semantica di ruvido, aspro, indicandone la pelle scabra. Allo stesso modo, il ...

I cadaveri di uno uomo e una donna sono stati Trovati in un hotel a Carpi : I Carabinieri di Modena hanno aperto un'indagine in seguito al ritrovamento dei cadaveri di una coppia in un albergo di...