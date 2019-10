Tangenti Lombardia | chiuse le indagini per 71 | “Tatarella corrotto pure coi biglietti dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Tregià pagati per il concerto dei Coldplay del 2017 a San Siro. Valore: 902 euro. E poi altri ticket per oltre 2800 euro per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid dello stesso anno a Cardiff. Hanno assunto anche questa forma le presunteche l’imprenditore Daniele D’Alfonso avrebbe versato all’ex consigliere comunale milanese ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia Pietro Tatarella, tra i 43 destinatari il 7 maggio di misure cautelari nell’inchiesta milanese su un giro di mazzette, appalti pilotati e finanziamenti illeciti. Il particolare emerge dall’avviso di conclusionenotificato dai pm a 71 indagati, tra cui c’è il deputato Forza Italia Diego Sozzani, ma non il presunto “burattinaio” Nino Caianiello che sta collaborando per patteggiare. Tra i 71 non c’è il governatore lombardo Attilio Fontana, indagato ...

