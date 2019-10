Steam Remote Play ora è molto più facile da usare grazie alle nuove configurazioni dei

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il sogno di giocare ai giochiovunque è in gran parte una realtà, ma ci sono un sacco di problemi che i giocatori devono affrontare a seconda del gioco scelto. Un touchscreen è un pessimo sostituto di una tastiera e un mouse (o controller), tuttavia, l'ultimo aggiornamento diha reso il gamedei giochi per PC sul smartphonepiù tollerabili per oltre 100 titoli più popolari.In un post sul blog, Valve ha spiegato che alcuni giochi, come Slay The Spire, funzionano abbastanza bene usando un touchscreen, ma molti altri sono frustranti da giocare con i pulsanti touchscreen predefiniti. "Quindi, per migliorare l'esperienza", ha dichiarato Valve, "abbiamo messo insiemetouch predefinite per oltre 100 dei giochi più comuni e desiderati".Per fornire un esempio, Valve ha mostrato il nuovo layout per Stardew Vy. "In ...

Eurogamer_it : Il nuovo aggiornamento di #SteamRemotePlay aggiunge una serie di configurazioni di pulsanti per oltre 100 giochi. - FPSREPORTER : Steam Remote Play: controlli touch per 100 giochi PC -