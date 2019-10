Social Network e motori di ricerca | del diritto ad esserci

Sui Social Network circolano finte liste di farmaci vietati : Lo ha detto l’Agenzia Italiana del Farmaco, specificando che i farmaci che ha vietato di utilizzare sono solo quelli contenenti ranitidina

Fedez saluta i Social Network : è probabile la partecipazione al reality Celebrity Hunted : Una nuova avventura è in vista per Fedez, che solo qualche ora fa ha annunciato il momentaneo allontanamento dai social network. Il rapper ha salutato il proprio pubblico, parlando di un nuovo progetto di cui non ha fatto il nome. Si tratterà di un nuovo disco o di altro? Tutti gli indizi hanno fin da subito indotto a pensare soprattutto ad una possibilità: anche lui sbarcherà nel nuovo reality show Celebrity Hunted che verrà trasmesso nella ...

Un’intelligenza artificiale blocca le foto indesiderate di peni sui Social network : L’emoji della melanzana (Getty Images) Una programmatrice ha sviluppato Un’intelligenza artificiale in grado di individuare ed eliminare le foto di peni ricevuti in chat senza il consenso del destinatario. Le interazioni non consensuali sul web sono una delle armi preferite da alcuni molestatori per colpire le loro vittime. Un commento, un messaggio offensivo o un cyber-flash non richiesto in attesa nella casella della posta in arrivo, ...

Clima : la battaglia “non ci sarebbe stata senza Social network” : “La battaglia del Clima dei ragazzi non ci sarebbe stata senza i social media. Cosa sarebbe stata la battaglia di Greta senza i social? 20 anni fa sarebbe andata a manifestare raccogliendo al massimo un trafiletto su un giornale“: lo ha dichiarato oggi Enrico Letta, sul palco di Cesenatico in occasione dell’evento conclusivo della Summer School di politica. “Quel mondo di ieri non puo’ continuare cosi’, non ...

Ecco come gli Stati Uniti controlleranno i Social Network di chi chiede un visto : Controlli di sicurezza in un aeroporto statunitense (Photo by Robert Alexander/Getty Images) Il Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha svelato quali informazioni pescherà dai social network per chi richiede alcuni tipi di visto. Con un avviso sul sito del governo, la Homeland Security spiega che i funzionari chiederanno i dati dei social network tramite la compilazione di sette moduli che i richiedenti asilo, gli immigrati, i ...

Un gioco per capire come i Social Network influenzano il voto politico : (foto: Getty Images) I social network ormai entrano in tutte le sfere della nostra vita e possono influenzare anche le decisioni e il voto politico. Non è solo questione di fake news. È proprio la struttura e la rete capillare dei social media che può contribuire a spostare il voto politico dell’elettore verso una scelta rispetto ad un’altra anche se all’inizio per lui le due ipotesi erano equivalenti. A studiare questo ...

Ecco come i Social Network influenzano risultati elettorali : Studio condotto da diversi atenei americani, tra cui l'Università di Houston e il Mit. Oltre 100 esperimenti online con oltre 2.500 soggetti. Le conclusioni sono state pubblicate sulla rivista Nature

Ismail Ajjawi : ammesso ad Harvard ma respinto alla frontiera per colpa dei Social network : Essere ammessi ad Harvard ma non poter iniziare a frequentare i corsi universitari perché qualche amico ha fatto commenti considerati ostili nei confronti del governo statunitense. È quanto accaduto a Ismail Ajjawi, 17enne di origini palestinesi, residente a Tiro, in Libano. Secondo quanto riporta “The Harvard Crimson”, il quotidiano ufficiale della prestigiosa università americana, il giovane, arrivato ...

Stalking Social Network e atti persecutori - quando si manifestano : Stalking social network e atti persecutori, quando si manifestano In questo articolo trattiamo del diffuso e attualissimo fenomeno dello Stalking social network e del rapporto con gli atti persecutori. Vediamo quindi in quali circostanze concrete si può parlare di Stalking con riferimento all’utilizzo dei siti web che mettono in comunicazione più persone. Se ti interessa sapere nello specifico che cosa sono gli atti persecutori per ...

I Social Network sono sempre più causa di stress e dipendenza secondo un nuovo studio : Un nuovo studio della Lancaster University ci conferma che i social media creano una dipendenza difficile da superare. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo I social network sono sempre più causa di stress e dipendenza secondo un nuovo studio proviene da TuttoAndroid.

La vita da incubo del militante sui Social Network al tempo della crisi di governo : Tra alleanze e messaggi trasversali, l'esercito dei tifosi dei vari partiti si ritrova spesso a doversi rimangiare gli insulti vomitati il giorno prima perché è cambiato lo scenario. Sono loro le vere vittime di questa crisi Pd e Movimento 5 Stelle, io ti amo e poi ti odio"

Uccide l'amico davanti al pub - poi confessa sui Social Network : "L'ho fatto per amore" : Due ragazzi di 23 anni stavano parlando in auto, poi uno ha ucciso l'altro a coltellate. L'assassino è scappato e, inseguito dai carabinieri, è uscito di strada. Nel frattempo ha ammesso tutto su Facebook e con un video su Instagram

Social Network - ecco come creare l'hashtag perfetto : A fornire qualche consiglio, in occasione dell'#HashtagDay per celebrare il 12° compleanno dell’hashtag, è Twitter

Maurizio Costanzo ringrazia Maria e spiega perché non è sui Social network : perché Maurizio Costanzo non ha un profilo Facebook e Instagram Nonostante gli 81 anni, Maurizio Costanzo si tiene al passo coi tempi. Al giornalista e conduttore, da sempre molto curioso e attento alle novità, non ne sfugge una. Eppure, al contrario di tanti altri, lo scrittore ha scelto di non avere un profilo Instagram o […] L'articolo Maurizio Costanzo ringrazia Maria e spiega perché non è sui social network proviene da Gossip e Tv.