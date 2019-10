Silvia Romano «è viva | si sta lavorando per riportarla a casa»

ATTENTATO IN SOMALIA/ Truppe italiane nel mirino : c'entra Silvia Romano? : Nessuna vittima nell'ATTENTATO che ha colpiti due mezzi dell'esercito italiano in SOMALIA. Chi c'è dietro? I rapitori di Silvia Romano?

"Silvia Romano è viva e si sta lavorando per riportarla a casa" : Silvia Romano "è viva" e "si sta lavorando per riportarla a casa": è quanto apprende l'Agi da una fonte dell'intelligence. La 24 enne cooperante italiana è stata sequestrata in Kenya il 20 novembre 2018, e ora si troverebbe in Somalia. Nessuna conferma né smentita arriva da questa fonte sulla notizia, riportata oggi da 'Il Giornale', che, in questi mesi di prigionia la ragazza sia stata costretta a sposarsi con un ...

Silvia Romano è viva : «Forzata a sposarsi - ora è proprietà di un uomo». Gli inquirenti : «Nessun riscontro» : La giovane Silvia Romano è viva, ma è stata costretta a sposarsi con rito islamico ed è diventata «proprietà di un uomo del posto». Ad affermarlo sono fonti dei servizi segreti italiani, scrive il quotidiano Il Giornale, secondo cui la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre dell’anno scorso sarebbe stata «Forzata al matrimonio con rito islamico» e sottoposta a «operazioni di lavaggio del cervello, una manovra di accerchiamento ...

Silvia Romano - "costretta a matrimonio islamico"/ Intelligence italiana : "No comment" : Silvia Romano, "costretta a matrimonio islamico". Lo rivela Giornale, secondo cui starebbe subendo lavaggio del cervello. "No comment" dell'Intelligence.

Silvia Romano viva e costretta a sposare un islamico : “Informazioni di dubbia provenienza” : No comment della Farnesina alla notizia, diffusa su alcuni organi di stampa questa mattina, secondo i quali Silvia Romano sarebbe viva e sposata con un uomo di religione islamica, che le avrebbe fatto il lavaggio del cervello e la terrebbe prigioniera. Il ministero degli Esteri, contattato da Fanpage.it, ha chiesto di fare attenzione alle "informazioni di dubbia provenienza che stanno circolando nelle ultime ore" sul destino della cooperante ...

Somalia - Silvia Romano è ancora viva ma "costretta a un matrimonio islamico" : Secondo gli 007 italiani citati da "Il Giornale" i sequestratori "vorrebbero farle assimilare, sino a sentirsene parte integrante, l’ambiente dove viene costretta a vivere"

Silvia Romano rapita in Kenya - compie 24 anni : "Ritornerai" - i commoventi auguri del padre : È passato quasi un anno da quel 20 novembre 2018, quando la giovane cooperante italiana Silvia Romano venne rapita nel villaggio di Chakama, in Kenya. Il padre crede nella possibilità di poter riabbracciare sua figlia sana e salva e in occasione del suo 24esimo compleanno ha voluto dedicarle degli a

Padre di Silvia Romano : tornerai da noi : 20.27 "Questo compleanno è diverso... Ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. Sei una grande! Papà tuo". E' un passaggio del post pubblicato su Facebook da Enzo Romano, il Padre di Silvia, la cooperante italiana rapita in Kenya lo scorso 20 novembre, che oggi ha compiuto 24 anni.