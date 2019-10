Scontro auto-camion dopo un sorpasso azzardato | muore tra le lamiere sulla Romea

Vicenza : Scontro tra due auto e furgone blindato - 4 feriti : Vicenza, 24 set. (AdnKronos) - Alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San Feliciano ad Alonte (Vi) per un incidente stradale tra due auto e un furgone portavalori: quattro feriti. I pompieri accorsi da Lonigo hanno estratto il conducente rimasto incastrato al posto guida di u

Scontro tra auto e furgone - ferito gravemente 19enne di Pianella : Pescara - Un ragazzo di 19 anni di Pianella è rimasto ferito in modo grave la notte scorsa in un incidente stradale accaduto nel paese di residenza dove il giovane, che era alla guida di un'auto, si è scontrato con un furgone. A causa dello schianto il 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, prima di essere soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso e in stato di coma ...

Incidente stradale : Scontro tra auto : morte due donne e tre feriti : Incidente mortale ieri pomeriggio sulla provincia che da Augusta porta a Siracusa. morte due donne e tre feriti.

Incidente a Vittoria - Scontro tra auto e tir : Grave Incidente stradale questa mattina sulla SS 115 in territorio di Vittoria. Una persona in prognosi riservata

Padova : Gazzo - Scontro tra auto e camion - muore una donna : Padova, 17 set. (AdnKronos) - Alle ore 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Grantortino di Gazzo (Pd) in via Andrea Doria lungo la SP 26 per uno scontro tra un’auto e un camion dei traslochi: deceduta una donna 52enne. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi. Il pe

Auto in fiamme dopo Scontro sulla Torino-Pinerolo : morti padre e figlia : Gabriele Laganà L’incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’Auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta ...

Scontro fatale tra moto e auto : muore un ragazzo di 24 anni : Il terribile incidente è avvenuto nella notte a Torino: la vittima è Mattia Attademo. La moto del giovane è finita contro...

Incidente Pinerolo - fiamme dopo lo Scontro tra auto : morti padre e figlia piccola tra le lamiere : Incidente mortale oggi sulla strada statale Torino-Pinerolo: un papà e la sua figlia piccola sono morti dopo che l'auto a bordo della quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un Incidente. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che era su un'altra vettura insieme ad un altro figlio neonato. Indagini in corso.Continua a leggere

Seconda giornata - primo Scontro. Autostradale : Secondo giorno di vita del governo, primo scontro fra Pd e M5s. Molto pericoloso, perché fatto “in autostrada”, e ancor prima che l’esecutivo incassi la fiducia alle camere. L’appello del premier Giuseppe Conte durante il primo Consiglio dei ministri a evitare litigi ed essere parchi di parole - insomma il suo personale “state buoni, se potete” - è naufragato a meno di ventiquattrore dal lancio. ...

Scontro tra un’auto e un pulmino dei disabili : 5 feriti ad Arezzo : Scontro tra un pulmino che trasportava disabili e un’auto, cinque donne ferite. E’ accaduto stamani in località Ponte alla Chiassa nel comune di Arezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale per i rilievi. I feriti sono tutte donne disabili che venivano trasportate per varie necessità. Una 48enne è stata portata in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi per un forte trauma ...

Incidente Messina - Scontro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

Messina : Scontro auto-moto - muore a 14 anni : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - muore a 14 anni dopo uno scontro frontale con una macchina. E' accaduto ieri sera a Messina dove è morta Aurora De Domenico che viaggiava in scooter con il fratello, rimasto ferito. L'incidente è avvenuto a Ganzirri con una Peugeot che, secondo una prima ricostruzione,

Versilia - Scontro tra auto e moto : morto Nicola Dallori - il noto sommelier aveva 44 anni : Incidente mortale nella notte in Versilia. Un'auto si è scontrata con una moto provocando il decesso di una persona. Si tratta di Nicola Dallori, 44 anni e famoso ristoratore e sommelier di Massarosa. La tragedia si è verificata sul lungomare Fiumetto di Marina di Pietrasanta all'altezza del Bagno Patrizia poco dopo la mezzanotte di ieri, giovedì 22 agosto. Subito dopo l'impatto, l'uomo, che era alla guida della due ruote, è stato trasferito in ...

Camerota - Scontro auto moto : giovane finisce in coma : Grave incidente a Marina di Camerota sulla Sr 562, nei pressi del distributore Esso. Uno scooter ha impattato violentemente con una Hyundai Prime. È accaduto nella notte tra 14 e 15 agosto....