Le proteste a Hong Kong nel 70esimo anniversario della Cina

A Hong Kong è una grande giornata di proteste : Mentre a Pechino si festeggiano i 70 anni del governo comunista, nella regione autonoma migliaia di persone manifestano contro

Anche oggi ci sono proteste e duri scontri a Hong Kong : A Hong Kong la polizia ha utilizzato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti, in una nuova giornata di proteste piuttosto dure e che hanno portato a numerosi scontri con la polizia. Le manifestazioni contro il governo cinese e le

Ci sono state nuove proteste e violenze a Hong Kong durante una manifestazione per i cinque anni del “movimento degli ombrelli” : A Hong Kong ci sono state nuove violenze tra agenti di polizia e manifestanti, che avevano organizzato una manifestazione per commemorare il quinto anniversario del “movimento degli ombrelli” nato nel 2014 per protestare contro le ingerenze del governo cinese. La

Hong Kong - proteste e scontri con la polizia nel quinto anniversario di Occupy Central. Joshua Wong : “Mi candido alle elezioni locali” : Si riempiono ancora le piazze di Hong Kong. L’ex colonia britannica dal 1997 passata sotto la sovranità di Pechino in base al principio “un paese, due sistemi” da mesi è attraversata dalle manifestazioni indette in seguito alla proposta di legge, poi ritirata, che prevedeva l’estradizione in Cina e organizzate organizzato dal Civil Human Rights Front. Anche oggi migliaia di persone si sono radunate a Tamar Park per ricordare i cinque ...

A Hong Kong un ristorante ha creato un menu ispirato alle proteste : Un fermo immagine del video della Reuters dedicato al menu ispirato alle proteste di Hong Kong (fonte: Reuters) Uova alla gas lacrimogeno o un drink decorato con quello che sembra un occhio insanguinato. Non si tratta di ricette splatter pensate per festeggiare Halloween, ma dei piatti inseriti nel menu di un ristorante di Hong Kong per ricordare le proteste pro-democrazia degli ultimi mesi. Il proprietario del ristorante Spicy Andong, Roy Ma, ...

Ancora proteste - ancora lacrimogeni della polizia a Hong Kong : La polizia di Hong Kong ha usato i lacrimogeni nelle zone attorno ai centri commerciali di Sha Tin al fine di disperdere i manifestanti a seguito dei ripetuti scontri avuti e in risposta all’oltraggio alla bandiera cinese data alle fiamme, secondo i media locali.I componenti dell’unità tattica d’elite, noti come ‘raptor’, sono arrivati alla stazione della metropolitana di Tsing Yi, dopo l’attivazione di ...

A Hong Kong ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia - nel 16esimo weekend consecutivo di proteste : Sabato a Hong Kong ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, nel sedicesimo weekend consecutivo di proteste contro il governo. I manifestanti hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, che a loro volta hanno risposto cercando di disperdere la folla. Sempre

Hong Kong - nuova domenica di proteste : 11.04 Le autorità di Hong Kong hanno tagliato i collegamenti di autobus e treni all' aeroporto internazionale della città, mentre la ex colonia britannica si prepara a una nuova domenica di proteste anti-governative. La polizia anti-sommossa ha preso posizione nella principale stazione di treni che collega allo scalo aeroportuale,nel tentativo di boicottare i piani dei manifestanti di colpire proprio l'aeroporto,l'ottavo più frequentato al ...

La Cina ha usato dei “troll di stato“ per mettere in cattiva luce le proteste di Hong Kong : (foto. Anthony Kwan/Getty Images) Questa estate, mentre il mondo intero seguiva l’evolversi delle proteste a Hong Kong e si domandava come e quando la Cina sarebbe intervenuta, migliaia di pseudo-troll – o meglio: utenti con scarsa propensione al dialogo, per così dire – riconducibili al Regno di mezzo cercavano di influenzare il dibattito sui social network in favore di Pechino. Il fatto che la Cina cerchi di influenzare il dibattito ...

"Trump aiutaci" : Hong Kong chiama gli USA. Nuove proteste (FOTO) : ...

Come una compagnia aerea è finita al centro delle proteste di Hong Kong : A margine degli scontri che si stanno svolgendo in queste settimane a Hong Kong tra i cittadini e le autorità cinesi, c’è un riflesso aziendale che passa attraverso la normalizzazione delle grandi aziende, all’interno delle quali potrebbe annidarsi il dissenso. La più grande a essere diventata oggetto di questo fenomeno sino a questo momento, è anche uno dei simboli nel mondo della città asiatica: la compagnia aerea Cathay ...

Hong Kong - ancora proteste a Tamara Park : 21.36 Un giovane manifestante è stato ferito gravemente, secondo fonti attendibili, dalle percosse della polizia, sulla penisola di Kowloon, teatro di violenti scontri nei giorni scorsi. Il giovane avrebbe riportato lesioni alla colonna vertebrale o una frattura al cranio e, secondo ulteriori testimonianze, sarebbe in coma. Almeno in 40mila tra studenti superiori e universitari e lavoratori,si sono ritrovati per il secondo giorno di sciopero ...

Hong Kong - proteste e scontri in piazza : 12.21 Proseguono le proteste ad Hong Kong, nonostante il divieto di manifestare deciso dalle autorità. La polizia ha fatto uso di lacrimogeni contro i manifestanti, che hanno abbattuto le barriere di protezione poste a protezione del Parlamento. Le frange più violente armate di scudi hanno lanciato molotov e pietre; la polizia ha risposto usando gli idranti. Bloccato il trasporto pubblico intorno alla sede di rappresentanza della Cina.