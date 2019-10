Il mese di ottobre meglio non poteva iniziare | oltre 30 app e giochi in offerta sul Play

Previsioni astrali del mese di ottobre : fortunati Scorpione e Capricorno - crisi per Leone : ottobre sarà un mese particolarmente favorevole dal punto di vista astrale e zodiacale per i nati sotto i segni del Capricorno e dello Scorpione. I primi vivranno un periodo particolarmente roseo con il partner, mentre i secondi riceveranno molte gratificazioni sul lavoro. Il Leone, invece, dovrà fare i conti con una seria crisi sentimentale del rapporto di coppia. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): ...

Le uscite del mese di ottobre - articolo : Dopo le prime avvisaglie dello scorso mese, ottobre apre ufficialmente la stagione caldissima dell'universo videoludico con una marea di uscite che tra AAA e indie soddisferà (forse fin troppo) davvero tutti i gusti.È il mese di due esclusive PlayStation diverse ma altrettanto attese, è il mese della novità profondamente artistica e delicata di Concrete Genie ma anche del ritorno dell'iconico Sir Daniel Fortesque in un remake di MediEvil che ...

1Mobile non scherza e rilancia tutte queste offerte per il mese di ottobre : L’operatore telefonico virtuale 1Mobile continua a prorogare le proprie offerte e così gli utenti interessati a passare a il numero hanno tempo sino a giovedì 31 ottobre 2019 per attivare uno dei suoi piani. Ecco l’elenco delle varie offerte 1Mobile disponibili con i costi ed i relativi contenuti inclusi: 60 Plus Limited Edition – chiamate illimitate, 60 Giga di traffico dati e dal terzo mese 5 Giga e 50 SMS in più con un canone di ...

Astronomia : dalle Orionidi all’Ora Solare - cosa ci attende nel mese di Ottobre 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2019, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, quando entra in quella della Bilancia. Si ricordi che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 torna in vigore l’Ora Solare: le lancette ...

Benvenuto Ottobre 2019 : curiosità - detti e proverbi sul mese autunnale : Settembre 2019 è terminato, inizia oggi Ottobre, il 10° decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo: fino al 46 a.C. nell’antica Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in ...

Previsioni astrali di martedì 1ottobre : ottimo inizio mese per Cancro - Pesci e Toro : Le Previsioni astrali di domani, martedì 1° ottobre, si rivelano molto propizie in amore soprattutto per il segno zodiacale dei Pesci. Ottima situazione zodiacale anche per i nati sotto il Cancro e il Toro, molto favoriti rispettivamente negli affari e nelle relazioni sentimentali. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): in questa giornata sarete molto irascibili e nervosi. Sarà meglio mantenere la calma ed essere ...

Oroscopo Bilancia - ottobre : mese di alti e bassi - insicurezza in amore : Il mese di ottobre si rivelerà un tantino faticoso per il segno, già a partire dalle prime settimane infatti qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare fastidi fisici o malesseri stagionali. Le difficoltà non mancheranno anche per quanto riguarda i sentimenti, è un momento di alti e bassi in cui non mancano le insicurezze e i dubbi. Dunque all’interno dei rapporti di coppia saranno frequenti le incomprensioni, mentre coloro i ...

Sky e Fox - le novità in arrivo nel mese di ottobre 2019 : Se ottobre e l'autunno aumentano la voglia di copertina e divano, Sky ha tutto quello che fa per voi: la programmazione del mese è letteralmente fittissima di appuntamenti tra serie tv e film da rivedere, come Bohemian Rhapsody e Il Primo Re, oltre a tanti titoli horror. Sul fronte delle serie tv, si fa ben oltre l'imbarazzo della scelta, tra novità, nuove stagioni e conclusioni. Si comincia con 1994, che conclude il racconto ...

Oroscopo del mese di ottobre : grandi cambiamenti per Scorpione e Pesci : Siamo da poco entrati nella stagione autunnale ed ottobre si appresta ad arrivare. L'Oroscopo di questo mese prevede grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco, come lo Scorpione e i Pesci, ma allo stesso tempo parecchi giorni di calma e tranquillità per il Cancro e il Toro. Senza dubbio sarà un mese molto interessante dal punto di vista astrologico, scopriamo, dunque, cosa prevede l'Oroscopo di ottobre per tutti i 12 segni. Oroscopo di ...

L'oroscopo di domani 1 ottobre - prima sestina : ottimo inizio mese per Gemelli e Vergine : L'oroscopo di domani martedì 1 ottobre 2019 è disponibile per essere consultato. L'Astrologia in questa sede è applicata all'amore e al lavoro per i soli segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di martedì? Certo che si, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito alla sestina analizzata in questo contesto. Spulciando in anteprima all'interno ...

Oroscopo ottobre - previsioni di Branko : lo zodiaco di tutto il mese : Branko, Oroscopo di ottobre 2019: le previsioni astrologiche di tutto il nuovo mese Settembre è giunto ormai al termine perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese prossimo, ottobre 2019, per ognuno dei dodici segni. Un nuovo evento avverrà nelle prossime settimane, per tutti i nati sotto il segno ...

Paolo Fox - oroscopo di ottobre 2019 : le previsioni di tutto il mese : oroscopo ottobre di Paolo Fox: le previsioni astrologiche del nuovo mese, segno per segno Settembre è ormai giunto a conclusione perciò, sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv rinominato “Stellare”, contenente lo zodiaco di tutto il 2019 (uscito in edicola alla fine dell’anno scorso), sveliamo in questo articolo alcune piccole indicazioni generali, per ognuno dei dodici segni zodiacali, relative alle previsioni ...

Previsioni astrali del mese di ottobre : periodo positivo per Ariete - Pesci e Acquario : ottobre sarà un molto interessante dal punto di vista zodiacale. Il decimo mese dell'anno regalerà soddisfazioni in amore ai nati sotto il segno dell'Acquario. Saranno trentuno giorni fortunatissimi per i Pesci, ai quali ottobre regalerà tante piacevoli novità. Lavoro e amore favoriranno anche il segno zodiacale dell'Ariete, per il quale si prospetta una situazione astrale particolarmente rosea. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 ...

Previsioni Meteo Ottobre - attenzione : ondata di freddo e neve sull’Italia nei primi giorni del mese [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – Trova sempre più conferme nelle simulazioni modellistiche l’ipotesi di una configurazione meridiana per il corso della prima settimana di Ottobre in Europa. Le figure bariche, quindi, tenderebbero a disporsi con asse verticale e, in particolare, un promontorio anticiclonico subtropicale andrebbe rafforzandosi dal Marocco, Penisola Iberica Golfo di Biscaglia e fino al Regno Unito o quasi al Mar di Norvegia, ...