HERBERT KLEBER | CHI È Sono solo un umile medico di fama mondiale

HERBERT KLEBER - il medico che sconfiggeva la droga : Google celebra oggi, 1° giorno di Ottobre 2019, lo psichiatra americano Herbert Kleber, figura storica per il contrasto alle droge. Herbert Kleber è considerato uno dei migliori dottori della storia d’America, pluri-titolati in vari Stati americani: Google ha deciso di celebrarlo proprio oggi, nel giorno del 23° anniversario della sua elezione nella National Academy of Medicine. Herbert Kleber è stato un pioniere del trattamento delle ...