FIFA 20 è il più grande lancio fisico del 2019 in UK

FIFA 20 : al via su PS4 l'evento "Controller d'oro" che premia i gol più spettacolari : Attraverso un comunicato stampa, in occasione della Milan Games Week, Sony Interactive Entertainment Italia, DAZN ed Electronic Arts annunciano l'esordio del "Controller d'Oro", iniziativa che premierà i gol più spettacolari realizzati su PlayStation 4 dai giocatori di FIFA 20.Il concorso si svolgerà a partire da oggi, venerdì 27 settembre e fino all'8 novembre 2019. Tanti i premi in palio, ma solo il vincitore assoluto conquisterà il Controller ...

FIFA 20 : i migliori assist-man di FUT - i più bravi nei passaggi : EA Sports continua a svelare i ratings e le statistiche dei calciatori su Fifa 20! Oggi tocca agli assist-man, i calciatori che hanno il valore più elevato della statistica “passaggio” Ecco i giocatori con i migliori punteggi nei passaggi di Fifa 20, capaci di fare breccia nella difesa avversaria con un passaggio filtrante diretto a […] L'articolo Fifa 20: i migliori assist-man di FUT, i più bravi nei passaggi proviene da FUT ...

FIFA 20 : i giocatori più veloci di FUT! : EA Sports continua a svelare i ratings e le statistiche dei calciatori su Fifa 20! Oggi tocca ai calciatori più veloci! Scopri i 20 giocatori più veloci presenti in Fifa 20, tra esterni scattanti, attaccanti rapidi e terzini di spinta, con il valore più alto della statistica velocità! 1. Adama Traoré – Wolverhampton Wanderers – […] L'articolo Fifa 20: i giocatori più veloci di FUT! proviene da FUT Universe.

Si avvicina l’uscita di FIFA 20 : ecco i 20 giocatori più forti : La cavalcata di FIFA 20 verso gli scaffali di tutto il mondo si fa sempre più impetuosa. Soprattutto ora che il rivale eFootball PES 2020 è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La nuova incarnazione della celebre serie simulativa dedicata al calcio - e firmata dagli sviluppatori di EA Sports e dal publisher Electronic Arts - debutterà sulle stesse piattaforme, più la console ibrida Nintendo Switch, il 27 settembre di quest'anno. Nel ...

FIFA 20 : i giocatori con più forza fisica : EA Sports continua a svelare i ratings e le statistiche dei calciatori su Fifa 20! Oggi tocca ai calciatori con più forza fisica! Più forti di una roccia e abili sia col pallone che coi bilancieri. Ecco i 20 giocatori più forti presenti in Fifa 20 1. Adebayo Akinfenwa – Wycombe Wanderers | 97 FOR […] L'articolo Fifa 20: i giocatori con più forza fisica proviene da FUT Universe.

Secondo FIFA 20 Lionel Messi è il calciatore più forte al mondo : EA Sports ha comunicato la sua personale lista dei 100 giocatori più forti in FIFA 20, e come possiamo vedere, Lionel Messi è stato collocato sul gradino più alto.Secondo Ronaldo, ma di poco in quanto la stella della Juventus ha un rating di 93, un punto in meno rispetto a Messi, il quale ha mantenuto intatto il proprio rating di 94 da FIFA 19.Ricordiamo inoltre che Ronaldo non è più la star sulla copertina di FIFA, infatti la squadra del ...

Download demo FIFA 20 a giorni - le indiscrezioni sui giocatori più veloci di tutto il gioco : È un FIFA 20 che non smette di calamitare su di sé tutte le attenzioni quello che si appresta a fare il suo trionfale ingresso sul mercato al termine di questo mese. Non una sorpresa, vista la grandissima community che il simulatore di Electronic Arts è riuscito a costruirsi anno dopo anno, con milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo che non attendono altro che allacciarsi i propri scarpini digitali e scendere sui verdi prati del ...

Puskas Award - la FIFA premia il gol più bello dell’anno : tra i candidati c’è anche Fabio Quagliarella : Il gol di tacco segnato da Fabio Quagliarella in Sampdoria-Napoli è stato inserito tra i candidati per il Puskas Award E’ tornato l’appuntamento con il Puskas Award, il premio per il miglior gol realizzato nella scorsa stagione. La FIFA ha scelto le dieci prodezze più belle, inserendo tra queste anche il colpo di tacco di Fabio Quagliarella in Sampdoria-Napoli. Nella lista anche Zlatan Ibrahimovic e Lionel Messi, oltre a Cunha, ...

C’è Quagliarella (al Napoli) tra i dieci candidati FIFA al gol più bello dell’anno (I VIDEO DEI GOL) : La Fifa ha ufficializzato la lista dei dieci candidati in lizza per il Puskas Award 2019 ossia il gol più bello dell’anno. E c’è anche un italiano: si tratta di Fabio Quagliarella per il gol segnato al Napoli lo scorso anno alla terza giornata di campionato, un gol di tacco al volo. Ecco gli altri candidati: Daniel Zsori (Debrecen – Ferencvaros di Nemzeti Bajnoskag I ungherese, del 16 febbraio 2019) Zlatan Ibrahimovic ...