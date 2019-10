Dona una cuccia ai randagi con Tre uomini e una cuccia

Nicholas Green - a 25 anni dall’omicidio i genitori tornano in Calabria. “Donare i suoi organi non fu una scelta difficile” : “Perdere Nicholas è stata la cosa più dura che mi sia mai capitata. Ma donare i suoi organi non è stata una scelta difficile. Che lui sia riuscito a salvare altre giovani persone è un miracolo medico. Che queste vivessero nella sua nazione preferita sembra semplicemente giusto“. Maggie Green, madre di Nicholas, ricorda così quel 1 ottobre del 1994. Sono passati 25 anni, ma quello che è successo rimane nitido. La famiglia Green era in ...

"Greta? Una ragazzina con le palle! A noi donne si perDona meno il fallimento" : “Ho sempre avuto un buon rapporto con il tempo”. E, infatti, Federica Pellegrini arriva puntualissima: tuta fucsia e t-shirt bianca, occhiali da sole variopinti, caschetto biondo e viso pulito. “Piacere, Federica” si presenta. Quasi non fosse la campionessa che siamo abituati a conoscere, quasi fosse semplicemente una donna di 31 anni e ancora una valigia piena di sogni.Perché la più grande duecentometrista ...

Buca e scoppia a piangere - ma nessuna ammiraglia si ferma ad aiutarlo : Becerra abbanDonato al suo… ‘dolore’ : La dolce storia di Becerra: fora durante la prova Juniores dei Mondiali di ciclismo e scoppia a piangere I Mondiali di ciclismo su strada, in attesa della prova elite uomini di domenica, stanno regalando puro spettacolo per le strade dello Yorkshire. I campioni delle due ruote si stanno dando battaglia per preziosissime medaglie e titoli iridati, ma non mancano gli episodi di contorno che arricchiscono la rassegna. Ieri, nella prova ...

Temptation Vip - la CalDonazzo cancella l’ex e si prende una rivincita : Seduta davanti all’ormai famoso falò che riscalda le serate di Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno messo la parola fine alla loro relazione. Ora che è tornata a casa, la showgirl ha deciso di cancellare – letteralmente – l’ex fidanzato dalla sua vita. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, la Caldonazzo ha pubblicato una foto davvero eloquente, che ha suscitato grande scalpore tra i suoi ...

Chiedevano Donazioni per i bambini malati di cancro ma era tutta una truffa : Scoperti dai carabinieri tre truffatori, che si spacciavano per volontari di un'associazione e intascavano i soldi raccolti...

I collaboratori di Ancelotti costretti ad abbanDonare la tribuna scortati : Il pubblico di Lecce non ha preso benissimo la ripetizione del rigore. Il portiere leccese Gabriel si è mosso spostandosi dalla linea di porta, infrangendo la nuova regola del penalty. Era riuscito a parare il rigore tirato da Lorenzo Insigne ma l’arbitro ha annullato tutto e fatto ripetere. Stavolta non c’è stato niente da fare ed è stato gol. Purtroppo, però, come dicevamo, i tifosi del Lecce non l’hanno presa bene e hanno ...

Due quintali di marijuana trovati in una palazzina abbanDonata a Brindisi : Maria Girardi Nel pomeriggio di sabato 21 settembre alcuni cittadini hanno segnalato ai carabinieri movimenti sospetti di persone e autovetture nei pressi dell'immobile incriminato Nella serata di sabato 21 settembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno rinvenuto oltre due quintali di marijuana di provenienza albanese. La droga era stata stoccata in un immobile in stato di abbandono sito nel rione ...

Una Vita - trame spagnole : Felipe non perDona Mauro - Marcia viene operata : La celebre soap opera di origini spagnole Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana prossima, ci sarà una frattura nel rapporto tra Felipe e Mauro. L’Alvarez Hermoso, nonostante l’ispettore San Emeterio gli porgerà le dovute scuse assumendosi la colpa di quanto accaduto a Marcia, essendo sempre più desolato, non lo perdonerà. Purtroppo la situazione ...

Cristiano Ronaldo - spunta una delle ‘famose’ commesse del McDonald’s : “vi racconto come si comportava CR7” : Il portoghese ha raccontato in una recente intervista di voler incontrare quelle commesse di McDonald’s che da ragazzo gli regalavano gli hamburger avanzati: una è giù spuntata fuori Sono passati pochi giorni dalla sua intervista, ma Cristiano Ronaldo ha già trovato una di quelle commesse gentili di McDonald’s che gli regalavano hamburger avanzati ai tempi delle giovanili dello Sporting Lisbona. LaPresse E’ bastato poco ...

Dona un libro a una scuola e aiuterai un ragazzo a crescere : 10mila scuole per #ioleggoperché : Già superato il record dell'anno scorso per numero di istituti scolastici iscritti alla campagna #ioleggoperché promossa dall'AIE in collaborazione col MIUR: sono oltre 10mila le scuole a cui è possibile Donare un libro per far crescere il patrimonio librario delle biblioteche di istituto. Tutti i cittadini potranno Donare volumi 19 al 27 ottobre.Continua a leggere

La denuncia di Donatella - studentessa disabile di Bari : “Nessuno vuole affittarmi una stanza - aiuto” : Donatella Suriano è una ragazza disabile che vorrebbe iscriversi all'università di Bari. A causa di barriere architettoniche ma soprattutto dei proprietari di casa e coinquilini non disponibili, non riesce a trovare una stanza per iniziare gli studi che, di questo passo, rischia di dover mollare.Continua a leggere

Caso Schwazer – Donati shock : “io dirò tutto - se qualcuno non mi mette una pistola in bocca prima” : Parole durissime quelle di Sandro Donati prime dell’incidente probatorio: il commento dell’allenatore di Alex Schwazer E’ in corso al Tribunale di Bolzano l’udienza dell’incidente probatorio sul Caso Schwazer. Prima dell’incidente probatorio, Sandro Donati ha rilasciato dichiarazioni importanti, ignaro di quello che sarebbe successo in aula, con la presentazione a sorpresa della Wada di un clamoroso ...

Marito e moglie massacrati in casa dopo una rapina - la figlia : "Noi - abbanDonati dallo Stato" : Lui ucciso nel corso di una rapina in casa, lei prima violentata e poi scaraventata dal balcone. Rosita Solano, figlia dei...

Nathaly CalDonazzo sconvolta : “Andrea è una delusione totale!” : Temptation Island Vip: Andrea Ippoliti lascia senza parole Nathaly Caldonazzo Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, già in questa prima puntata di Temptation Island Vip 2, pare siano di fronte a un bivio. Difatti i due hanno dimostrato di non avere un forte sentimento l’una per l’altro, flirtando senza problemi con i rispettivi single. Tuttavia forse Andrea Ippoliti si è spinto un po’ oltre con una delle tentatrici, tanto da ...