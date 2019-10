Dog’s Bistrot | la start up di cibo a domicilio per cani si espande in tutta Italia

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Milano, 1 ott. (AdnKronos) – Dog’S, laup fondata a Milano da Francesco Mondadori nel 2017, consolida la sua presenza nella città lombarda e, dopo quasi un’anno e mezzo di attività con il progetto pilota, estende la sua attività alla distribuzione su tutto il territoriono, grazie ad una collaborazione con un partner strategico nella distribuzione della catena del freddo. Perrsi ulteriormente, Dog’ssi affaccia sul mercato per un seed round di raccolta fondi con l’obiettivo di diventare market leader di questo segmento entro 3 anni. Nel quadro delle attività di promozione e comunicazione Dog’ssi presenta con un stand spettacolare di “show cooking” a “Pets in the city”, l’evento consumer che si svolgerà a Fiera Milano City dal 4 al 6 ottobre (Padiglione 3, stand C57-D44). ...

